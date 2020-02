L’ex-sélectionneur de l’équipe nationale masculine de basket fait partie des experts de la Fiba. Il a été nommé instructeur des instructeurs du basket mondial.

Cheikh Sarr est admis au grade d’instructeur des instructeurs de la Fédération internationale de basket (Fiba). Les résultats de l’examen ont été communiquée hier par l’instance mondiale de la balle orange, à travers une notification qu’elle a adressée à l’intéressé et à la Fédération sénégalaise de basketball.

Cette nomination du technicien sénégalais comme formateur des instructeurs de basket est intervenue 19 jours après l’examen de Dubaï (du 1er au 7 février 2020). Le passage au grade d’instructeur des instructeurs de la Fiba-monde concernait 12 entraineurs mondiaux de basket dont trois Africains (1 Sénégalais, 1 Marocain et 1 Tunisien). Les candidats sélectionnés ont, tout au long de leur formation, renforcé leurs capacités et connaissances pour former, à leur tour, d’autres techniciens de basket.

Les cours ont été dispensés par deux experts australiens (Patrick Hunt et Peter Lonergan) et l’Américain Nelson Isley. Le professeur de sociologie du sport a réagi après l’obtention de ce grade. Selon lui, ce résultat témoigne encore de sa fierté d’être sénégalais. ‘’C’est un énorme plaisir de faire partie de ce gotha d’experts du basket mondial. Ce titre est pour tout le Sénégal. Il contribue dans le développement du basket sénégalais et africain. Le travail continu’’, se réjouit l’ex-entraineur de l’équipe masculine de l’université Gaston Berger de Saint-Louis.

Cheikh Sarr, Professeur d’éducation physique et sportive, a aussi coaché les Lions et les Lionnes de basket.

Le sortant de l’Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (Inseps) de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, est d’ailleurs le premier technicien africain à avoir remporté une victoire en Coupe du monde de basket masculin et féminin. Cheikh Sarr avait réussi la prouesse de qualifier les Lions en huitièmes de finale au Mondial-2014 (Espagne), grâce aux deux succès réalisés par ses poulains en phase de poules contre la Croatie (77-75) et face à Porto Rico (82-75). Il a réalisé un autre exploit avec les Lionnes, en 2018, à Tenerife où Astou Traoré et ses coéquipières ont décroché une qualification au deuxième tour de la Coupe du monde féminine, après une première victoire historique aux dépens de la Lettonie (70-69), la première d’une nation africaine.

Après le Mondial-2014, Cheikh Sarr avait quitté le banc des Lions, en raison de l’élimination de la bande à Gorgui Sy Dieng en demi-finales de l’Afrobasket masculin de 2015. Il a été ensuite rappelé en 2017 pour diriger les l’équipe nationale féminine. Mais la défaite des Lionnes en finale de l’Afrobasket-2019 contre le Nigeria et l’élimination des Lions aux éliminatoires du tournoi qualificatif olympique des JO-2020 ont précipité à nouveau son départ.

OUMAR BAYO BA