Le championnat national de 1re division déroule sa 6e journée de compétition ce samedi 13 et dimanche 14 février 2020. Chez les garçons, l’US Ouakam va à l’assaut de Louga BC, alors que le choc de la poule A chez les filles, ASC Ville de Dakar contre Saint-Louis BC s’annonce hippique.

Les enjeux de cette 6e journée du National 1 sont nombreux pour les équipes de l’élite. Chez les dames, l’attraction constitue forcément le duel entre le Saint-Louis basket club (SLBC) et l’ASC Ville de Dakar (ASCVD). Les deux leaders, considérés comme favoris du championnat de National 1 féminin, sont toujours invaincus. Les deux clubs comptabilisent chacun 8 pts obtenus grâce à leurs 4 victoires en autant de matches.

Cependant, les Dakaroises sont en tête pour avoir encaissé moins de paniers. C’est donc la première place du groupe qui se joue ce samedi au stadium Marius Ndiaye, à 13 h. Dans le même groupe, il y aura le duel des mal-classés entre Bopp et Mbour BC. Deux clubs qui ont le même parcours : zéro victoire au compteur. Cette rencontre sera donc l’occasion pour les deux formations de goûter au succès en cette saison.

Dans la poule B, l’Asfo tentera de défier le Dakar université club (Duc) qui domine le groupe. L’Université Gaston Berger (UGB), seule formation sans victoire dans ce groupe, jouera contre le Saltigué de Rufisque, dimanche. Les Sanaroises pourraient décrocher cette première victoire tant espérée. Mais les Rufisquoises comptent enchaîner après leur victoire face à l’Inseps, lors de la 5e journée.

En ouverture de la 6e journée des messieurs, ce samedi (11 h), l’Union sportive de Ouakam va défier son devancier dans le classement de la poule A, Louga BC. Ce sera le choc de cette journée en National 1 masculin. Avec quatre victoires et un revers chacune, ces deux équipes sont dans une bonne dynamique. Bien que la deuxième place du groupe soit en jeu, il s’agira aussi, pour les deux formations, d’éviter une deuxième défaite, à ce stade de la compétition. Louga n’a plus perdu depuis la 2e journée et l’Uso n’est tombée que contre le leader, l’AS Douanes.

Dans cette même poule A, on assistera au duel des extrêmes avec le match entre l’AS Douanes, leader, et l’Asfa, lanterne rouge. Avec 5 défaites en 5 matches, l’Association sportive des forces armées est bonne dernière et pourrait bien concéder un sixième revers d’affilée cette saison. Les hommes du coach Jacques Ndiaye sont mal barrés et risquent de s’enfoncer davantage, car leur adversaire de ce dimanche est un gros morceau.

Programme NATIONAL 1 FEMININ Samedi 9h Jeanne d’Arc - UCAD SC 15h ASC Ville de Dakar - SLBC Dimanche 14h Duc - Asfo 15h Saltigué - UGB 16h Dbaloc - ISEG Mbour BC - Bopp NATIONAL 1 MASCULIN Samedi 11h Uso - Louga BC 13h UGB - ASC Thiès 15h Bopp - Duc Saltigué - SLBC 17h ISEG - Sibac Dimanche 10h Asfa - AS Douanes 12h Jeanne d’Arc - Mermoz 15h US Rail - ASC Ville de Dakar

SOKHNA ANTA NDIAYE (STAGIAIRE)