La première édition de Basketball Africa League sera lancée pendant le week-end du 13 au 15 mars, au palais des sports du Dakar Arena.

La ville de Dakar abritera les premiers matchs de Basketball Africa League (Bal), compétition organisée par la NBA Africa et la Fiba-monde. C’est le président de la NBA Africa, Amadou Gallo Fall, qui a donné l’information. Il a fait l’annonce, hier, à l’occasion d’une cérémonie de signature de partenariat entre le Sénégal et le Canada, en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar-2022. Le fondateur de Seed Academy (centre de formation de basket basé à Thiès) a indiqué que cette compétition se jouera périodiquement en fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche, dans plusieurs pays du continent, et la capitale sénégalaise va accueillir les premières rencontres.

‘’Le démarrage de la compétition est prévu au mois de mars. Mais j’ai le grand plaisir d’annoncer que nous allons commencer le premier week-end à Dakar, dans la période du 13 au 15 mars 2020’’, a-t-il déclaré.

Le dirigeant de basket a tout de même précisé que les dates des autres activités seront connues au courant de ce week-end. ‘’Nous tiendrons une réunion ce samedi à Chicago pour déterminer la liste des équipes participantes, le calendrier complet et les partenaires qui vont nous accompagner’’, ajoute-t-il.

Selon Amadou Gallo Fall, la NBA Afrique organise la Ligue Basket Africa League pour marquer ses empreintes dans le développement du basket mondial. ‘’Nous voulons que notre compétition soit l’une des premières ligues professionnelles au monde, dans les années à venir. C’est un tournoi international qui va donner aux basketteurs africains l’occasion de développer leurs talents et de pouvoir rayonner sur la scène mondiale’’, indique-t-il.

Les premières rencontres du Bal se dérouleront au palais des sports du Dakar Arena de Diamniadio. L’AS Douanes, championne masculine du Sénégal, prendra part à la première édition de 2020, pour le compte du Sénégal.

Douze équipes de 16 joueurs sont qualifiées pour la 1re édition de 2020. Outre Dakar, d’autres villes comme Le Caire (Egypte), Lagos (Nigeria), Rabat (Maroc), Monastir (Tunisie) vont recevoir des matchs.

Kigali, capitale du Rwanda, accueillera les finales.

Chaque équipe devra compter au moins huit joueurs de la nationalité du pays représenté, quatre joueurs étrangers maximum et pas plus de deux joueurs non-africains.

