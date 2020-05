La Fédération sénégalaise de basket a prononcé, avant-hier, l’arrêt définitif de la saison en cours. Une mesure qui ne semble pas déplaire entraîneurs et joueurs. Ils ont apprécié positivement la mesure, en évoquant l’insuffisance de temps pour se préparer convenablement et retrouver les parquets. Toutefois, la date de démarrage de l’exercice 2020-2021, en novembre prochain, n’emballe pas tout le monde.

Les acteurs du basket ont salué l’annulation des compétitions nationales par la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB). C’est le cas de l’entraîneur de l’équipe féminine de l’ASC Ville de Dakar (ASCVD) Ousmane Diallo, et celui de la formation masculine du Dakar université club (Duc) Sir Parfait Adjivon et de la Duchesse Seynabou Faye, interrogés par ‘’EnQuête’’.

‘’Je salue la mesure. Je trouve que la fédération a pris la bonne décision. Cela est d’autant plus raisonnable que les équipes n’ont pas beaucoup perdu. Les clubs de l’élite ont disputé cinq journées pour certains et six pour d’autres dans la phase aller. Donc, on n’avait pas encore joué la moitié du championnat national. La 2e division, les ligues régionales et la Coupe du Sénégal n’avaient pas encore débuté leurs rencontres. Et pendant ce temps, la pandémie persiste et on ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter. Donc, il serait plus sage d’annuler et de démarrer tôt la saison prochaine’’, a précisé coach Diallo. Selon le remplaçant de Moustapha Gaye sur le banc des filles de l’ASCVD, le bureau fédéral a adopté la proposition qu’il avait faite. ‘’La décision ne m’a pas surpris, dans la mesure où je m’attendais à une annulation et ça a été ma conviction dès le début’’, ajoute-t-il.

L’entraineur de l’équipe de la municipalité de Dakar fonde sa décision sur l’insuffisance de temps, pour les basketteurs, de retrouver leur forme et poursuivre les compétitions dans les meilleures conditions. ‘’La pandémie de Covid-19 a suspendu toutes les activités. On ne parvient pas à s’entrainer normalement. Le basket est un jeu collectif. Nos joueurs ne peuvent pas observer une pause de trois ou quatre mois et retrouver immédiatement les parquets. Cela veut dire que les équipes auront besoin d’une période de préparation d’un mois au moins, dans le cas où il devrait y avoir une reprise’’, a-t-il recadré.

L’avis du coach Diallo est partagé par son homologue du Duc. Le coach de la formation masculine des Etudiants de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar juge la mesure opportune, dans la mesure où ils n’ont plus le temps suffisant pour remettre en jambes leurs poulains. ‘’Même si on devait reprendre les compétitions, la fédération ne peut pas ne pas nous donner moins d’un mois pour préparer nos équipes. C’est pourquoi je trouve l’arrêt des compétitions normal, parce que nous n’avons pas le choix. Le Comité national olympique (CIO) et le Japon ont reporté d’une année les Jeux olympiques. L’Amérique a également annulé son championnat de NBA. Donc, je trouve normal que le Sénégal arrête ses compétitions de basket’’, insiste l’ex-adjoint de Cheikh Sarr chez les Lionnes.

Les deux entraîneurs considèrent l’annulation de la saison 2019-2020 comme une aubaine pour le bureau fédéral de se rattraper et de mettre à jour son calendrier. Ils invitent le président Maître Babacar Ndiaye et ses collaborateurs à prendre des mesures d’accompagnement afin de garantir un déroulement de l’exercice 2020-2021 dans de meilleures conditions.

Un bémol sur la date de reprise

La capitaine de l’équipe féminine du Duc a aussi salué la décision. D’après Seynabou Faye, le basket-ball sénégalais est confronté à un cas de force majeur. Mais l’Etudiante émet des réserves sur la prochaine saison. Elle pense que les fédéraux ne sont pas allés jusqu’au bout de leur logique en décidant de démarrer l’exercice 2020-2021 au mois de novembre. ‘’Pour moi, novembre est trop loin. Nos dirigeants devaient profiter de cette situation pour démarrer très tôt, c’est-à-dire en octobre. Cela leur permettrait d’éviter les pertes de temps causées par les compétitions continentales et mondiales. Il y aura déjà une coupe d’Afrique féminine en 2021. On doit travailler pour commencer très tôt, afin de terminer avant l’Afrobasket féminin’’, suggère l’ailière de la formation estudiantine de l’Ucad.

Les championnats nationaux de basket du Sénégal (masculin et féminin) ont été suspendus depuis le 14 mars dernier suite à l’interdiction des rassemblements publics pour cause de coronavirus.