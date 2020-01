Le nouveau directeur technique national, Moustapha Gaye, a effectué sa première sortie officielle face à la presse, hier. Il a présenté les changements dans les différentes sélections nationales. Ainsi, Porfirio Fisac de Diego retrouve le banc des Lions, alors que Tapha Gaye va cumuler ses fonctions de DTN avec le poste de sélectionneur des Lionnes.

Le nouveau directeur technique national (DTN) Moustapha Gaye, a rendu public, hier, l’attelage technique des différentes sélections nationales. Des changements ont été opérés sur les bancs des équipes nationales A masculine et féminine.

Ainsi, Porfirio Fisac de Diego reprend les commandes de la ‘’Tanière’’ chez les Lions. Le technicien espagnol avait managé la sélection masculine du Sénégal, entre 2016 et 2017. Il avait conduit la bande à Malèye Ndoye à l’Afrobasket-2017 où le Sénégal avait terminé à la 3e place, derrière le Nigeria et la Tunisie championne d’Afrique chez elle. Il avait été remercié par la Fédération sénégalaise de basket-ball, pour n’avoir pas atteint le résultat escompté : gagner l’Afrobasket.

Selon Tapha Gaye, le choix de Porfirio est fondé sur le critère de la ‘’performance et de ‘’l’expérience’’. ‘’En faisant l’état des lieux, ce qui m’intéresse, c’est la performance. Quelle est la qualité des entraineurs dans le monde qui sont censés diriger notre équipe nationale ?’’. La prospection a démarré, dit-il en conférence de presse, par l’expertise locale où le meilleur profil est le coach de l’As Douanes, Mamadou Gaye ‘’Pabi’’, ‘’qui règne sur le circuit masculin, malgré sa jeunesse’’. Malheureusement, ce dernier paye son inexpérience de la haute compétition, à en croire l’ancien coach de l’ASC Ville de Dakar. ‘’Après, il y a l’enjeu de l’Afrobasket-2021. On cherche à aller gagner, pas à être 4e ou 5e. Il faut donc chercher quelqu’un avec plus de vécu, plus expérimenté’’, a expliqué le coach Tapha, qui a jeté son dévolu sur l’entraineur du club espagnol de Basket Zaragoza qui, assure-t-il, ‘’a donné son accord’’. ‘’Porfirio connait l’équipe et le basket africain. Certainement, on l’espère, il fera mieux, en termes de résultat. C’est le troisième meilleur entraineur en Espagne. Zaragoza, c’est le troisième meilleur club espagnol, derrière Barcelone et Real. C’est un entraineur de très haut niveau’’.

Le nouvel entraineur des Lions sera épaulé par Boniface Ndong, coach assistant des Nuggets de Denver (NBA). L’ancien international sénégalais a donné son accord de principe pour être le premier assistant de Porfirio, selon le DTN, qui explique que l’officialisation de la nomination de Boniface est subordonnée à ‘’un petit réglage technique’’. Après Ndong, le 2e adjoint est Mamadou Gaye ‘’Pabi’’. C’est d’ailleurs lui qui va prendre les destinées de l’équipe pour les fenêtres (février et novembre 2019) de qualification aux Jeux olympiques Japon-2020. Les deux coaches, Porfirio et Boniface, ne pouvant pas se libérer de leurs engagements avec leurs clubs respectifs, Pabi sera l’entraineur principal, avec l’appui de Raoul Toupane et Libass Faye, coach de l’équipe masculine de l’US Ouakam.

Concernant l’équipe nationale féminine A, elle sera dirigée par Moustapha Gaye. Ce dernier retrouve le banc des Lionnes qu’il avait quitté à la fin de l’Afrobasket-2017. Le Sénégal, tenant du titre au Cameroun en 2015, sous la houlette de coach Tapha, avait été détrôné par le Nigeria, en finale, au Mali. Moustapha Gaye avait été retenu pour diriger l’équipe masculine du Sénégal au Mondial-2019, en Espagne, en remplacement d’Adbourahmane Ndiaye ‘’Adidas’’, qui avait pourtant qualifié les Lions. ‘’La Fédération sénégalaise de basket-ball m’a demandé de cumuler le poste de DTN avec celui d’entraineur. J’ai réfléchi et j’ai dit oui’’, a confié le technicien. Ce dernier a précisé que son retour à la tête de la sélection féminine n’est pas motivé par la recherche de gloire, mais plutôt d’une volonté de répondre à l’appel de la nation.

‘’J’ai pensé que je peux aider mon pays. Je suis encore l’un des rares à avoir trois titres continentaux, deux coupes d’Afrique et une aux Jeux africains. Je pouvais rester et vivre sur mes acquis, protéger mon palmarès. Mais l’histoire retiendra qu’on m’a sollicité pour rendre service à mon pays, j’ai décliné pour mes intérêts personnels’’.

Moustapha Gaye aura donc pour mission de redorer le blason de l’équipe nationale féminine, qui court derrière le titre continental depuis cinq ans. Depuis leur sacre de 2015, les Lionnes ont perdu deux finales contre le même adversaire, le Nigeria, en 2017 au Mali et en 2019 à domicile. Pour atteindre cet objectif, Tapha Gaye sera assisté par El Hadj Mamour Thiam Diop, actuel coach du Duc. Ce dernier avait déjà accompagné le coach, lors de la reconquête de la couronne continentale en 2015, comme assistant. Il aura pour 2e et 3e assistantes les anciennes internationales Mborika Fall, actuelle coach de l’ASC Bopp, et Khady Sourang Diop, coach de l’équipe masculine du Sibac.

La nouvelle Direction technique nationale a créé le poste de manager pour les Lionnes. Il est confié à la championne d’Afrique 2005 et de la WNBA (avec Detroit Shocks en 2003), Astou Ndiaye. ‘’Elle va nous aider dans la coordination des activités de l’équipe féminine. C’est la seule joueuse sénégalaise championne de la WNBA. Elle a un backgroud et un carnet d’adresses qui pourraient nous servir’’, a assuré le coach.

Les autres sélections nationales également ont connu des changements. Pour les équipes à 3, il y a, chez les filles, Cheikh Sadibou Diallo, coach de l’Iseg Sport. Son collègue du Sibac, Cheikh Tidiane Goudiaby, prendra en charge les garçons. Pour la sélection U16 filles, c’est Cheikh Samb de l’Ecole polytechnique de Thiès qui est choisi. Il sera assisté par Mathiam, formateur à Pikine, et Papa Samba Sène de Saint-Louis Academy. Samba Fall est désigné entraineur principal des U16 garçons. Ses adjoints sont Arona Sow, formateur à Kolda, et Abdoulaye Ndiaye, coach du club 16 Basket de Guédiawaye.

Sur le banc des U18 filles, il y aura le coach adjoint de la formation féminine de l’ASC Ville de Dakar, Ousmane Diallo. Il sera épaulé par Jupiter Niang, coach à Mbour, et Aïda Niang, assistante à l’ASC Ville de Dakar. Pour sa part, Madiène Fall reste aux commandes de la sélection U18 garçons, en collaboration avec Mohamed Sène de la Jeanne d’Arc et Aly Ngoné Niang de l’ASC Ville de Dakar. Le coach de l’US Ouakam va manager l’équipe masculine des moins de 25 ans, épaulé par Ahmet Guèye du Saint-Louis basket club et Ndiaga Lo de l’UGB. Les U25 filles seront dirigées par Ben Abdallah Diagne, assisté par Idrissa Cissokho, coach du Jaraaf, et Malick Bachir de l’UGB.

La petite catégorie, une super priorité

Moustapha Gaye a aussi profité de la rencontre avec la presse, hier, pour dérouler son programme pour les prochaines années. Selon lui, ‘’tout est priorité, quand on est nommé au poste de directeur technique national’’. Cependant, l’ancien coach de l’ASC Ville de Dakar veut faire de la petite catégorie sa super priorité. ‘’Ma priorité, c’est de faire revenir nos sélections de jeunes dans les compétitions internationales. Si on ne pense pas aux jeunes, à ce qui se passe en bas, on va se mordre les doigts’’.

Le nouveau DTN est convaincu que la voie du salut pour un développement du basket sénégalais est le travail à la base. Ainsi, il compte, avec ses collaborateurs, mettre en place une ‘’élite de jeunes’’. ‘’J’ai dit au président Babacar Ndiaye (de la FSBB) que le stadium Marius Ndiaye est fermé les samedis matins ou loué à des privés. Nos jeunes, U16 et U18, pour la plupart, ne vont pas à l’école les samedis matins. Qu’est-ce qui nous empêche de prendre, à Dakar, une trentaine de jeunes, avec des entraineurs et, chaque samedi matin, on les emmène en perfectionnement ? Si on le fait à Dakar, Thiès, Saint-Louis, Louga, Ziguinchor, Tamba, Podor, Matam, au bout d’un moment, on aura un produit meilleur’’.

Le nouvel entraineur des Lionnes veut également inculquer aux jeunes basketteurs la culture de la gagne. ‘’Le haut niveau, ça s’apprend. Il faut qu’on habitue nos jeunes à développer des aptitudes citoyennes et techniques très tôt’’. Pour cela, il compte s’appuyer sur la sélection U16 qui, a ses yeux, est ‘’capitale’’ et doit être privilégiée dans un pays qui veut émerger en basket’’. Tapha Gaye estime que le Seed Academy doit être le noyau de la sélection nationale U16. ‘’On a sur notre territoire une académie, Seed Academy, qui procède à une sélection très rigoureuse de jeunes talents qu’il développe. Ils ont une formation scolaire et sportive très poussée. Il faut que Seed soit la base de nos sélections U16’’.

Il espère également s’appesantir sur les sélections nationales des moins de 16 ans, pour mettre fin aux tracasseries relatives à la naturalisation des binationaux, qui sont pourtant nés de parents sénégalais. Il soutient que ce problème procède du fait que les jeunes n’ont pas eu la chance d’avoir un passeport sénégalais avant leurs 16 ans. ‘’On va mettre l’accent sur les U16, ratisser large en allant en Europe, aux Etats-Unis, partout où on peut dénicher de jeunes talents et les intégrer dans notre sélection U16. Ils vont grandir avec nous et on n’aura plus de problèmes de naturalisation’’.

En outre, Moustapha Gaye veut améliorer les conditions de déroulement des compétitions nationales de basket. Pour cela, il compte collaborer étroitement avec le corps arbitral pour, dit-il, ‘’une meilleur programmation des matches’’.

Et pour une meilleure prise en compte des préoccupations du basket sénégalais, le nouveau DTN va davantage déléguer ses fonctions. Ainsi, il a désigné des DTN adjoints, dont le chargé de la formation, en la personne de Moustapha Sall, expert Fiba. Raoul Toupane sera chargé de la compétition, du basket militaire et scolaire. Quant à Mamadou Diaw, il aura en charge la commission du basket à 3.

LOUIS GEORGES DIATTA