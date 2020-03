Baba Tandian, élu président du Saint-Louis basket club hier, a décliné ses ambitions avec sa nouvelle formation. L’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) analyse, dans cette interview, la situation actuelle du basket sénégalais, avec l’arrivée de Moustapha Gaye à la Direction technique nationale, la nomination de Boniface Ndong comme entraineur de la sélection masculine…

Vous venez d’être élu président du Saint-Louis basket club. Qu’est-ce que cela vous fait ?

Je suis très content de la ville de Saint-Louis. C’est le maire de la ville, Mansour Faye, qui m’a appelé pour que je puisse aider leur équipe à retrouver sa place dans l’élite du basket national. Le Saint-Louis basket club faisait partie des leaders, il y a quelques années, mais il traverse actuellement des difficultés. Les dirigeants ont souhaité ma venue depuis quatre mois et finalement, ça s’est concrétisé aujourd’hui avec le soutien du ministre Mansour Faye. C’est ce qui motive un peu mon élection à la présidence de ce club de Saint-Louis.

Pourquoi vous avez choisi Saint-Louis et pas un club de Dakar ?

J’avoue que ma venue à Saint-Louis surprend sans doute beaucoup d’observateurs du basket, parce qu’il y a des clubs de Dakar qui faisaient appel à moi, depuis trois ans. Mais Dakar et Saint-Louis, c’est du pareil au même. Et diriger le SLBC constitue à la fois un privilège et un challenge pour moi. L’équipe de SLBC reste un ténor du championnat national, malgré la mauvaise passe qu’elle traverse avec le départ de ses joueurs. Donc, c’est un club en reconstruction. C’est pourquoi on n’espère pas gagner un trophée cette saison. Nous allons d’abord reconstruire un groupe compétitif et viser le haut du tableau. Cela nous permettra de réaliser des résultats probants les prochaines années et aller en Afrique. C’est ça mon ambition, pour le moment.

Est-ce que votre élection a été facile, vu qu’il y a eu un désaccord sur votre personne, à la veille de l’assemblée générale ?

Il n’y a jamais eu de contestation. Ce désaccord dont vous faites allusion, je l’ai lu comme vous dans la presse. C’est ce qui explique mon silence durant la semaine. Je n’ai pas jugé utile de faire une réaction, avant l’assemblée générale. J’estime que je suis légitime pour travailler au profit des Saint-Louisiens. C’est pourquoi j’ai répondu à leur appel. Le SLBC est une structure privée appartenant à ses dirigeants, ses membres et à la ville de Saint-Louis. Donc, ce sont eux qui décident et ils ont décidé de me confier la gestion de leur équipe. Aujourd’hui (hier, NDLR) à l’occasion de l’assemblée générale, la salle était remplie et l’élection a eu lieu à l’unanimité. Il n’y a pas eu de voix discordantes.

Quelle sera votre attitude à l’égard de la fédération que vous avez toujours critiquée ?

Je continuerai toujours à critiquer la fédération, mais pas de la même manière. Aujourd’hui, je change de posture. Ma responsabilité est engagée vis-à-vis des fédéraux, à cause de ma qualité de nouveau président de club. Je me dois aussi des réserves, de formuler certaines critiques à l’égard de la fédération, car la vie est ainsi faite. J’étais plus libre, quand j’étais tout seul, mais aujourd’hui, j’ai reçu les moyens pour travailler dans le sens de développer notre basket. Je serai encore plus à l’aise, quand je serai dedans, en face d’eux. En ce moment-là, je n’hésiterai pas à porter la voix des clubs démunis et fatigués pour changer leur situation.

Maintenant, en ce qui me concerne, je critiquerai désormais objectivement la fédération, parce qu’il y a un minimum de respect que je dois aux dirigeants actuels de notre basket. J’ai été président de la fédération et j’ai toujours souhaité qu’on me respecte. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas pour l’actuel président.

Quelle analyse faite-vous de la situation actuelle du basket sénégalais ?

Le basket sénégalais traverse actuellement une crise, car rien ne marche. Mais je dis qu’on a un début de solution avec l’arrivée de Moustapha Gaye à la Direction technique nationale. Je m’en félicite, parce que cela a été toujours mon combat. J’ai toujours crié pour qu’on nomme un vrai acteur du basket au poste de directeur technique national. Aujourd’hui, je m’en réjouis. Je ne sais pas si les fédéraux m’ont écouté ou non. Ce qui est important, c’est qu’ils ont pris la bonne décision et je les félicite, parce qu’ils n’avaient pas l’obligation de suivre mes recommandations.

Moustapha Gaye est venu depuis quelques mois et je constate qu’il est en train de changer les choses. Il a fait appel à Boniface Ndong, après l’indisponibilité de l’Espagnol Porfirio Fisac. Je le félicite sur le choix qu’il a porté sur cet ancien international sénégalais de basket. Mais je lui conseille d’aller chercher DeSagana Diop et le mettre à côté de Boniface, à défaut d’avoir le duo Adourahmane Ndiaye ‘’Adidas’’-Boniface. Boniface Ndong et DeSagana auront le respect des joueurs, grâce à leur statut d’anciens professionnels de basket. Je me réjouis également de l’arrivée de Mborika et d’Astou Ndiaye. Elles sont nommées respectivement assistante du sélectionneur de l’équipe nationale féminine et manager général de l’équipe nationale féminine.

La sélection féminine va encore faire la traversée du désert. Je l’ai toujours dit et personne ne m’a écouté, et l’histoire m’a donné raison, parce qu’on est resté sur place depuis 2015, année de notre dernier titre de champion d’Afrique. Ce qu’il faut faire, dans l’immédiat, c’est de préparer la relève. Cette relève n’existe pas, à cause de la destruction de l’équipe U18 par le Comité national de basket du Sénégal (CNBS, NDLR) et les autres n’ont pas su trouver la solution. J’espère que Tapha Gaye va trouver la solution et j’y crois fortement.

Le Directeur technique national, Moustapha Gaye, cumule ce poste avec celui d’entraineur des Lionnes. Qu’est-ce que vous en pensez ?

Je ne veux pas me prononcer sur cette question. Mais je crois qu’il n’y a aucune difficulté, si Moustapha Gaye en personne estime qu’il est en mesure de le faire.

Est-ce que vous nourrissez toujours l’ambition de revenir à la présidence de la Fédération sénégalaise de basket…

(Il coupe) Pour le moment, je me concentre sur le développement du Saint-Louis basket club.

OUMAR BAYO BA