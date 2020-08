Membres de la Convergence pour le renouveau du basket sénégalais (CRBS), Baba Tandian et Pathé Keita se disent prêts à aller jusqu’au bout de leur bras de fer avec le Bureau fédéral de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), malgré leur convocation en conseil de discipline et la menace d’exclusion qui pèse sur eux.

La brouille dans la famille du basket sénégalais se poursuit. Alors que le différend opposant le président de la fédération, Maître Babacar Ndiaye, à Baba Tandian n’est pas encore vidé, on note une nouvelle polémique, avec la naissance de la Convergence pour le renouveau du basket sénégalais (CRBS). L’instance dirigeante de la balle orange, outrée par la création de ce courant, a sorti avant-hier une circulaire et a menacé de sanctionner les frondeurs.

Mais sa menace n’ébranle guère certains membres de la CRBS. C’est le constat qu’on a fait, après avoir contacté deux d’entre eux : Baba Tandian et Pathé Keita. Ces deux dirigeants qualifient la convocation en conseil de discipline de cinq présidents de club comme un moyen d’intimidation à l’égard de leurs pairs désireux de rejoindre leur plateforme. ‘’La circulaire est réservée aux autres présidents de club que la fédération tente de dissuader afin qu’ils n’intègrent pas la CRBS. Nous dénonçons la gestion floue et nébuleuse de l’organisation de l’Afrobaket féminin de Dakar 2019. L’Etat a remis près de 800 millions à la fédération et il faut que le président et son équipe nous donnent le bilan détaillé de cet argent. Je ne répondrai pas au conseil de discipline, si c’est à cause de la transparence que j’exige depuis des mois’’, indique le président du Saint-Louis basket club, Baba Tandian.

Son homologue de Guédiawaye basket académie, Pathé Keita, abonde dans le même sens : ‘’Les fédéraux ne croient même pas à ce qu’ils disent. La mesure constitue une forme de communication pour dissuader les autres présidents de club qui ont manifesté leur désir de rejoindre la CRBS, de ne pas venir’’, a-t-il prévenu.

Pour Baba Tandian, la CRBS exige également la lumière sur les recettes reçues par l’instance dirigeante de la balle orange du Sénégal, lors de la Coupe d’Afrique organisée à Diamniadio. ‘’Ils recevaient au moins 60 dollars dépensés quotidiennement par chacun des membres des 11 délégations. Maître Babacar Ndiaye a reçu des sommes énormes, mais il n’en parle pas. Nous refusons ce mutisme’’, insiste l’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket.

Pathé Keita considère leur convocation à une date ultérieure (à la reprise des activités) comme un paradoxe, du moment que la fédération avait convoqué et sanctionné Baba Tandian en pleine période de pandémie de Covid-19. ‘’Le coronavirus ne peut pas être pris comme prétexte. Ils ont la possibilité de nous sanctionner directement. Donc, ils n’ont qu’à nous convoquer, parce que les membres du conseil de discipline peuvent bel et bien se réunir en respectant les mesures barrière. Mais ils ne l’ont pas fait. Ils disent attendre la reprise des activités’’, a-t-il ajouté.

Le dirigeant estime, par ailleurs, qu’il y a un abus de pouvoir sur ce qu’est en train de faire la Fédération sénégalaise de basket. Il dit ne pas être prêt à déférer à la convocation et se réserve le droit de porter cette affaire devant la justice. ‘’Le président Babacar Ndiaye et son équipe ne peuvent pas nous empêcher d’exercer notre droit de nous réunir et notre liberté d’association que la Constitution nous garantit. Je suis prêt à répondre à toute convocation conforme aux lois et règlements du pays. Mais là, mes droits sont bafoués. Je me réserve le droit de saisir les instances supérieures de la justice. C’est la chambre administrative de la Cour suprême ou de porter plainte à la gendarmerie pour harcèlement’’, conclut M. Keita.

La Fédération sénégalaise de basket a convoqué, en conseil de discipline, cinq présidents de club : Baba Tandian (SLBC), Pathé Keita (Guédiawaye BA), Ibrahima Cissé (Kaffrine basket club), Ndiaga Matar Ndiaye (Sibac), Amadou Dieng (Centre excellence de Louga). Elle compte auditionner les concernés à la reprise de ses activités. Il est reproché aux cinq dirigeants d’avoir pris part aux activités à la CRBS. La circulaire a aussi rappelé que les agissements de ces cinq dirigeants sont de nature à enfreindre la note du 10 août dernier interdisant aux clubs d’adhérer à cette nouvelle structure dissidente de l’instance dirigeante du basket sénégalais.

OUMAR BAYO BA