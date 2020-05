La Fédération internationale de basket-ball (Fiba) a donné, hier, des recommandations à ses associations membres, afin de leur permettre de mieux réussir le processus de reprise des activités de la balle orange suspendues depuis plus de deux mois, à cause de la pandémie de Covid-19.

Après plus de deux mois d’arrêt à cause de la pandémie de Covid-19, les dirigeants du basket-ball mondial envisagent le déconfinement. Pour cela, la Fédération internationale de basket-ball (Fiba) a produit un document dans lequel elle fait des recommandations à l’endroit de ses associations membres. Sans pour autant se substituer aux instructions et restrictions imposées par les gouvernements et les autorités de la santé publique des différents pays, la Fiba entend leur fournir une ‘’orientation pour relancer le basket-ball’’ sur leurs territoires respectifs.

Ainsi, dans un premier temps, l’instance dirigeante de la balle orange invite les fédérations nationales à susciter la réflexion autour de questions relatives, d’abord, à ‘’l’impact’’ des mesures prises par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, sur le bon déroulement de toute compétition de basket-ball. Ensuite, les dirigeants du basket de chaque pays doivent mesurer la ‘’prévalence’’ de la Covid-19 dans la communauté et la capacité de celle-ci ‘’à gérer efficacement’’ les complications médicales de la pandémie. Ils doivent, par la suite, apprécier la ‘’possibilité de relancer les compétitions en toute sécurité’’ et voir si les voyages nationaux et internationaux sont ‘’sûrs et autorisés’’.

Après cette première étape de questionnement, la Fédération internationale de basket préconise un processus de redémarrage progressif des activités. ‘’Les approches adoptées pour la reprise progressive des activités normales après la pandémie de Covid-19, varieront inévitablement selon le pays ou la région, entraînant des complications indéniables pour les compétitions et les voyages’’, précise la Fiba.

Tout d’abord, il est suggéré de mettre en place ‘’des sessions d’entraînement individuel des sportifs avec une participation minimale des entraîneurs’’. A cela suivra l’entraînement en petits groupes en respectant les distances nécessaires et en désignant des aires d’entraînement spécifiques ‘’un joueur, un panier, un entraîneur’’. A la fin, ‘’l’entraînement en équipe’’ peut commencer, mais avec le ‘’minimum d’officiels’’ requis. ‘’Par la suite, une fois que les autorités auront autorisé la reprise des activités sportives, il sera possible de mettre en œuvre les approches classiques pour l’entraînement et la compétition’’.

Par ailleurs, la Fiba attire l’attention des dirigeants de ses associations membres sur le fait que le public ne soit pas admis aussitôt dans les salles de basket et de la ‘’réticence’’ de certaines personnes à participer à des manifestations occasionnant des regroupements massifs. ‘’Quoi qu’il en soit, au fur et à mesure que les autorités publiques autorisent la présence de spectateurs, il est raisonnable de penser qu’il y aura des attentes spécifiques en matière de distanciation sociale dans les tribunes et que des mesures rigoureuses seront mises en œuvre pour le contrôle des entrées et des sorties’’.

Informations pour les entraîneurs et les joueurs

La Fiba encourage la mise en place d’un comité de surveillance du redémarrage ‘’qui comptera le directeur général ou un délégué, le responsable des compétitions, un médecin spécialiste des maladies infectieuses, un professionnel de la médecine sportive, un chef de projet, un contact avec le gouvernement, un membre de la presse, etc.’’.

L’institution dirigée par le Malien Hamane Niang donne également des recommandations spécifiques concernant les entraineurs et joueurs de basket. ‘’Ne participez pas aux sessions d’entraînement, ni aux matchs si vous ne vous sentez pas bien’’. Il leur est suggéré d’éviter ‘’tout contact étroit’’ en se déplaçant par leurs propres moyens de transport, de garder une ‘’distance sociale appropriée’’ lorsqu’’ils ne s’entraînent ou ne jouent pas, ‘’pas d’autographes ni de selfies’’. Lors des matches, les joueurs et entraineurs sont invités à ‘’garder les distances sociales appropriées sur le banc, évitez tout contact physique non nécessaire, notamment les étreintes, les poignées de main, les tapes dans la main ou tout contact avec les fans’’.

Les équipes sont appelées à effectuer régulièrement des tests de dépistage à la Covid-19. Le nettoyage et la désinfection régulière des équipements devront être de rigueur. Pour cela, ‘’les fédérations devraient prendre conscience que le personnel des sites devra probablement recevoir une formation spécifique à la gestion des spectateurs’’.

La Fédération internationale de basket-ball exhorte ses associations membres à adopter des plans de relance flexibles pouvant s’adapter aux évolutions constantes du virus Sars-coV-2. Elles doivent aussi prendre en compte le fait que le redémarrage peut être interrompu si des problèmes d’infection de Covid-19 apparaissent dans la communauté sportive, sur les lieux d’un événement ou parmi le grand public.

Donc, ‘’il est nécessaire de comprendre pleinement les situations susceptibles de donner lieu à une suspension du basket-ball et de se préparer en conséquence’’.