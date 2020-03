La ville de Sydney, en Australie, sera le théâtre de la 19e édition de la Coupe du monde féminine de basket en, 2022. L’annonce a été faite, hier, par la Fédération internationale de basket-ball, à l’issue du vote effectué au sein de son Comité central.

Le pays hôte de la 19e édition de la Coupe du monde féminine de basket est connu. Il s’agit de l’Australie qui a été désignée, hier, à la suite d’un vote du comité central de la Fédération internationale de basket-ball (Fiba). Elle a été préférée à la Russie, qui était candidate finaliste pour l’organisation du Mondial-2022, selon un communiqué de la Fiba publié sur son site officiel.

‘’La décision a été prise par le Comité central de la Fiba ​​aujourd’hui (hier, NDLR) qui a eu lieu par vidéoconférence, les deux candidats soumettant leurs offres, puis chacun faisant des présentations au comité’’. Le président de la Fifa a salué les fédérations australienne et russe qui, juge-t-il, ont présenté ‘’d’excellents’’ dossiers de candidature. ‘’Je tiens à les féliciter pour leur travail remarquable et l’effort et l’engagement qui ont été mis dans leurs offres. Il ne peut y avoir qu’un pays hôte pour cet événement, et pour 2022 ce sera l’Australie’’, se réjouit Hamane Niang.

L’Australie sera le point focal du basket-ball mondial pour la deuxième fois de l’histoire de la compétition. La première organisation remonte à il y a vingt-six ans, en 1994. À l’époque, elle avait été organisée dans quatre villes avec la phase finale à Sydney. Dans deux ans, le tournoi aura lieu en intégralité à Sydney sur dix jours, mais le nombre d’équipes sera réduit de 16 à 12, comme aux Jeux olympiques.

Pour le secrétaire général de la Fifa, cette désignation constitue ‘’une formidable opportunité’’ pour la ville de Sydney ‘’de promouvoir’’ et de hisser son basket-ball féminin au ‘’sommet’’. ‘’Nous avons été témoins de nombreux succès lors de la dernière Coupe du monde, et je suis sûr qu’en 2022, nous en verrons encore plus. Nous sommes impatients pour une coopération fructueuse au cours des deux prochaines années, dans la planification de cet événement phare’’, espère Andreas Zagklis.

Avec le nouveau système de compétition de la Fiba, entré en vigueur en 2019, les éliminatoires de la Coupe du monde féminine de 2022 devront démarrer par la phase préqualificative, en novembre 2021, dans chaque région (Afrique, Amérique, Asie-Océanie et Europe). De ces joutes régionales, seront issues les équipes qui prendront part en février 2022 aux quatre tournois qualificatifs pour la phase finale du Mondial à Sydney.

L’équipe féminine d’Australie est vice-championne du monde de basket. Les Opals ont perdu la finale, il y a deux ans, en Espagne, face aux États-Unis (56-73). La sélection sénégalaise avait pris part à la dernière Coupe du monde où elle a terminé à la 12e place au classement général, sur 16 équipes.

L’emblématique ville australienne de Sydney accueillera l’événement pendant 10 jours en septembre et octobre 2022. Le tournoi se déroulera sur deux sites, tous deux situés dans le parc olympique de Sydney. La nation australienne, passionnée de sport, verra 144 des meilleures joueuses du monde issues des 12 équipes qualifiées en 38 matchs.

LOUIS GEORGES DIATTA