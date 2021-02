Au sortir des cinq premières journées du National 1 féminin, le Jaraaf de Dakar occupe la 1ère place de la poule B. Une bonne entame de saison, malgré la défaite concédée face au Dakar université club (Duc), lors du 3e tour du championnat d’élite féminin.

Loin des jours d’effervescence, le stadium Marius Ndiaye accueille les séances d’entrainement de certaines équipes de 1ère division. Sur les gradins, les longilignes joueurs de l’US Ouakam attendent leur tour, alors que sur le parquet, ce sont les joueuses du Jaraaf de Dakar qui rivalisent d’adresse, d’intelligence technique et tactique, sous la supervision du coach Idrissa Sissoko. Leader de la poule B avec 9 pts, le club de la Médina continue de se bonifier pour tenter, cette année, de décrocher un titre, après 14 ans de dénuement. Pour y arriver, le club de la Médina compte cette saison sur un groupe de 19 joueuses, parmi lesquelles 6 mutées. Toutefois, l’entraîneur ne peut utiliser que trois d’entre elles par match, pour respecter la réglementation.

Avec ce groupe, coach Cissoko a frappé fort d’entrée, en s’offrant le scalpe de l’Inseps (70-27), avec 43 points d’écart dans un match à sens unique. S’ensuivront des succès face à l’Asfo (70-66), l’université Gaston Berger (UGB) et le Saltigué, avant la chute contre le Duc.

La bande à Fatou Keita (capitaine) s’est relevée dans le derby dakarois qui l’a opposé à la Jeanne d’Arc, en s’imposant sur le score de 45 à 35. Lors de la seule défaite concédée, Idy évoque un manque d’expérience de son équipe composée de jeunes joueuses, dont des juniors et cadettes surclassées. Les seules joueuses d’expérience sont Mada Ndiaye et Fatou Keita. Ses dernières sont des leaders du jeu, notamment au niveau des tirs primés où leur individualité fait beaucoup de bien au collectif, par moments.

Cependant, l’entraîneur insiste sur la cohésion de son équipe. Ainsi, les systèmes de jeu d’attaque rapide sont privilégiés par le technicien afin de faire développer les relations à deux et celles à trois. ‘’Je n’ai pas le droit de jouer n’importe comment au Jaraaf. C’est un club qui a une bonne réputation au niveau du jeu’’, souligne-t-il.

Des résultats malgré de nombreux départs

Pourtant, le doute planait sur la capacité de renaissance de cette équipe qui a perdu des pièces maîtresses de son 5 majeur. En l’espace d’une saison, le Jaraaf a perdu Fatou Bintou Thiam, Ndèye Awa Kébé, Fatou Awa Ba, toutes parties au Duc, et Mame Borso Niang Diallo en France. ‘’Il fallait essayer de combler tous ces départs. Pour ce faire, nous avons effectué une bonne préparation hivernale, avec 21 jours d’internat passés à Somone. Cela a été rendu possible par le président de la section de basket, Abdoulaye Ndiaye, qui ne ménage aucun effort pour la réussite du club aussi bien des filles que des garçons et de la petite catégorie. Nous sommes en train de récolter les fruits de ses efforts’’, renseigne l’entraîneur titulaire.

Quant à ses ambitions pour cette saison, coach Idy se veut prudent. ‘’Nous avons le projet d’une reconstitution de l’équipe pour au moins deux ans. Nous sommes dans cette logique, mais nous jouerons crânement nos chances pour prendre tout ce qu’on aura en cours de route’’, conclut-il.

Du coté des joueuses, Mada Ndiaye et sa bande promettent de tout donner pour ne pas être ridicules dans l’élite sénégalaise. Leur principal challenge sera de ramener un trophée majeur qui se fait désirer depuis 2006 (Coupe du Sénégal). Avec les renforts de taille comme la meneuse nigériane Udueyin Omotayo Ruth et l’ailière Oumy Ndoye, les Vert et Blanc promettent de prendre la balle au rebond.

SOKHNA ANTA NDIAYE (STAGIAIRE)