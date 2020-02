L’ASC Ville de Dakar, championne du Sénégal en titre et vainqueur de la Coupe du Sénégal féminine de basket, compte réaliser une bonne saison 2019-2020, en conservant ces deux trophées majeurs du basket sénégalais.

L’ASC Ville de Dakar, auteur d’un doublé (Coupe du Sénégal-championnat) lors de la saison précédente (2018-2019) veut rééditer le même exploit, cette année. C’est, en tout cas, l’ambition déclarée par son nouvel entraineur principal, Ousmane Diallo.

Selon le successeur de Moustapha Gaye sur le banc de l’équipe féminine de la municipalité de Dakar, l’objectif est de remporter le maximum de trophées. Mais cela passe, d’abord, par la confirmation des performances qu’ils ont réalisées en 2018-2019. ‘’Ce qui est important, c’est qu’on va travailler pour remporter les deux trophées nationaux, à savoir le championnat et la Coupe du Sénégal. Après cela, nous viserons la Coupe du maire de Dakar. Ça ne va pas être facile, mais nous allons faire de notre mieux pour réaliser notre objectif’’, a-t-il dit.

Pour réussir la conservation des deux trophées majeurs du basket sénégalais (Coupe nationale et championnat) l’ASC Ville de Dakar devra mettre en place une équipe conquérante capable de rivaliser avec ses principaux challengers que sont Saint-Louis basket club (SLBC) et Dakar université club (Duc). C’est ce qui explique d’ailleurs, pour M. Diallo, l’arrivée de Maty Fall. L’ancienne meneuse de Saint-Louis basket club est recrutée pour suppléer le départ d’Elma Malou. Cette dernière est partie en France où elle évolue cette saison sous les couleurs de Garonne ASPTT. Ousmane Diallo a aussi renforcé le secteur intérieur, en faisant appel à Fatoumata Diango du Duc et Sokhna Ndiaye (Espagne).

Le technicien a également évoqué l’ambition du club de jouer une compétition africaine dans un futur proche. ‘’L’ASC Ville de Dakar a l’ambition d’aller en Afrique. On a été champion du Sénégal en 2019. Donc, si on travaille bien, on doit être en mesure de jouer les compétitions continentales pour représenter le Sénégal. C’est un objectif contenu dans le projet de notre club’’, ajoute-t-il.

Le démarrage de la saison 2019-2020, initialement prévu ce samedi 8 février, a été finalement reporté au 15 courant. Mais l’entraineur de l’équipe féminine de l’ASC Ville de Dakar dit ne pas être ébranlé par un tel report. ‘’Cela ne nous empêche pas de nous préparer en conséquence pour réussir une bonne saison. Nous avons démarré les entrainements depuis deux mois dont trois semaines d’hivernal. L’encadrement technique insiste aussi sur le plan collectif et les aspects techniques’’, confie le coach.

OUMAR BAYO BA