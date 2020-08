La Convergence pour le renouveau du basket-ball sénégalais (CRBS) invite la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) à faire preuve de transparence envers les clubs, en leur soumettant le bilan de l’organisation de l’Afrobasket féminin 2019.

La Convergence pour le renouveau du basket-ball sénégalais (CRBS) est encore montée au créneau pour dénoncer la gestion de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB). Cette structure enjoint aux fédéraux, dans une déclaration de leur forum, ce samedi à Louga, de dresser le bilan de la dernière édition de l’Afrobasket féminin tenue au Dakar Arena de Diamniadio, en 2019.

‘’Nous exigeons que la FSBB nous présente les rapports d’activité, moral et financier de la saison 2018-2019, mais surtout le bilan de l’Afrobasket féminin 2019’’. Dans sa communication, la CRBS invite la FSBB à la transparence, en donnant les détails des retombées de l’organisation du championnat d’Afrique féminin de basket, estimées entre 700 et 800 millions de francs CFA par le président de la FSBB dans la presse. La convergence constate avec amertume qu’il n’y a ‘’aucune retombée pour les vrais acteurs, sinon une sinécure pour les officiels qui se résume à un partage de gâteau’’.

A propos du bilan de l’organisation de l’Afrobasket-2019, le président de la fédération avait répondu à la question, lors de son passage au Club de la presse, en mai dernier. ‘’Il faut noter que cette compétition n’était pas organisée par la fédération, mais c’est un comité d’organisation mis en place par le ministre des Sports. A la fin de l’Afrobasket, nous avons fait un rapport que nous avons remis à l’autorité de tutelle. On n’a pas pu tenir une assemblée d’information à cause de l’interdiction des rassemblements due au coronavirus’’, a expliqué Me Babacar Ndiaye. L’ancien président du Dakar université club a promis de transmettre aux clubs les informations concernant le bilan de l’Afrobasket dès qu’il sera possible de tenir l’AG d’information. ‘’Les documents et les bilans de la FSBB ne peuvent se discuter à travers la presse. Les clubs ont droit au vote et chapitre lors des assemblées générales et non à travers la presse’’.

La convergence dénonce une gestion ‘’oligarchique’’

‘’Le basket sénégalais se meurt à petit feu’’. C’est le sombre constat fait par la Convergence pour le renouveau du basket-ball sénégalais. Cette situation, soutiennent les membres du CRBS, est le résultat d’une gestion oligarchique réservée à une poignée de clubs ‘’assurés suivant une méthode de l’entre-soi, de la rotation des titres entre eux, pas de façon loyale, mais au nom du favoritisme et de l’impunité totale’’. Le championnat de D2 n’existe que de nom, pestent-ils, où, en tournoi national de montée en D1, ‘’les équipes des régions sont entassées à deux dans une même salle, les programmations de matchs chamboulées de façon ridicule et intempestive’’.

Selon la CRBS, la Fédération sénégalaise de basket-ball interprète ‘’abusivement’’ les textes pour les beaux yeux des ‘’privilégiés’’ du ballon orange et aux dépens des clubs qui s’aventureraient à s’inviter à la table des élus. A ce titre, indique-elle, le Saint-Louis Basket club (SLBC) en est la parfaite illustration. ‘’L’exemple patent de Saint-Louis basket club est là, qui s’est vu privé d’un président capable de les replacer sur orbite dans le gotha du basket-ball national et africain, en prenant des sanctions injustifiées contre son président Baba Tandian.’’

C’est pour lutter contre pareilles pratiques que la convention se dresse comme une ‘’sentinelle de la bonne marche du basket-ball’’. Ainsi, ils ont fait un certain nombre de recommandations pour remettre le basket sur les rails. Il s’agit entre, autres, du respect des dispositions réglementaires et ‘’non à une modification de la disposition sur la limitation des mandats’’. Cette exigence est en réponse aux propos du président de la FSBB qui suggère la suppression de la limitation des mandats dans le basket.

‘’Nous avons dans nos textes l’article 18 des statuts de la FSBB qui limite le nombre de mandats des membres du Comité directeur à deux. Il n’est pas bon de se débarrasser de toutes les personnes ressources et hommes d’expérience dans une fédération. Si tout le monde part après deux mandats, on n’aura jamais dans la fédération des gens expérimentés et qui ont la carrure d’aider la structure’’, a déclaré Me Ndiaye devant la presse, en mai dernier.

LOUIS GEORGES DIATTA