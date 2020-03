Le Dakar université club, battu (79-76) par l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, a enchainé deux défaites de rang. L’AS Douanes, pour sa part, contrôle le groupe A, après sa cinquième victoire acquise aux dépens de l’Union sportive de Ouakam.

Le fait marquant de la 5e journée du National 1 de basket masculin, est la défaite concédée par le Dakar université club (79-76) devant l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, samedi dernier, au stadium Marius Ndiaye. Les Etudiants de l’Ucad ont perdu le match dans le money-time où ils ont pris 23 points contre 14 marqués, après avoir pourtant dominé les trois premiers quarts-temps (27-15, 45-32 et 64-54). Les protégés du coach Sir Parfait Adjivon, vice-champions en titre, enregistrent leur deuxième revers d’affilée. Ils ont été battus (62-57) par le Saltigué, lors de la 4e journée. Cette deuxième défaite les maintient à la 2e place de la poule B avec 8 pts. Ils sont devancés au classement par leurs bourreaux de cette 5e journée, les Etudiants de Sanar (1er, 10 pts). Ces derniers ont enchainé cinq victoires en autant de sorties.

Le club de l’UGB réalise donc une bonne entame, après sa saison mouvementée de 2018-2019, à laquelle il avait frôlé la relégation. L’équipe estudiantine de la capitale du Nord avait disputé les play-down (tournoi pour le maintien en 1re division).

L’ASC Ville de Dakar, tombeur de Saint-Louis basket club (74-64), a enregistré un troisième succès. La formation de la municipalité de Dakar totalise 8 pts et occupe la 3e place. Elle est suivie de l’Union sportive du Rail (4e, 8 pts -26). Le club thiessois avait l’occasion de prendre la 2e place, mais il a été battu (60-56) par Bopp. Ce dernier, promu en National 1 masculin cette saison, signe son premier succès, après quatre défaites consécutives, et occupe l’avant-dernière place de la poule B. L’AS Thiès est lanterne rouge avec 5 pts, à cause de ses cinq revers.

La poule B est dominée par l’AS Douanes, à l’issue de la 5e journée. Le champion en titre, victorieux de l’Union sportive de Ouakam avant-hier (64-56), a enchainé cinq victoires en autant de matches. Les Gabelous, invaincus depuis le début de la saison, sont seuls leaders de leur poule, avec 10 pts. Leur dauphin, la Jeanne d’Arc de Dakar, a consolidé sa place (2e, 9 pts) grâce à son succès (64-52) sur le Sicap Basket club (Sibac). Louga Basket club, dominateur de l’Asfa (85-64), occupe le 3e rang avec 8 pts. La formation lougatoise est à égalité avec sa victime du jour qu’elle devance grâce à un goal-average plus favorable (56) contre 20 pour le club militaire. L’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (Iseg), promu en 1re division cette saison, est dernier de la poule B. Il a été enfoncé par sa cinquième défaite (54-64) concédée devant Mermoz (6e, 7 pts).

OUMAR BAYO BA