L’AS Douanes domine le championnat de basket masculin avec ses quatre titres d’affilée de champion du Sénégal. Les Gabelous ont réussi à étendre leurs tentacules durant ces quatre dernières années, en bousculant la hiérarchie devant les formations universitaires du Dakar université club (Duc) et de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.

L’AS Douanes, quadruple championne du Sénégal (2016, 2017, 2018 et 2019), domine actuellement le basket masculin local. Le club douanier a bouclé la saison écoulée par un doublé (coupe-championnat). Les Gabelous ont d’abord conservé leur titre de champion avec un succès (61-54) sur les Etudiants du Dakar université club (Duc) en finale des play-offs du National 1 masculin de basket, puis en laminant (100-67) les mêmes adversaires en finale de Coupe du Sénégal. Pape Moustapha Diop et ses coéquipiers ont été largement supérieurs à leurs vis-à-vis qu’ils ont dominés tout au long des quatre quarts-temps (22-07), (40-26), (78-41) et (100-67).

En réalisant ce doublé, les protégés du coach Mamadou Guèye ‘’Pa Bi’’ rééditent donc leur exploit de 2017 (coupe-championnat) qu’ils ont manqué en 2018. Ils avaient perdu la finale de Coupe du Sénégal contre le Saint-Louis basket club, après leur trophée de champion du Sénégal et de Coupe Saint-Michel (réservée aux équipes masculines de Dakar). Le dernier titre de champion (2019) offre à la formation douanière une occasion de représenter le Sénégal à la première édition de la Basketball Africa League (Bal). Ce tournoi NBA-Africa, réservé aux 12 meilleures équipes locales du basket africain, est actuellement suspendu pour cause de Covid-19.

Mais l’AS Douanes a déjà affiché son ambition d’y prendre part, en faisant une participation honorable. Elle a déjà renforcé son effectif en recrutant des basketteurs sénégalais venus de l’étranger. Il s’agit de Louis Adams et de Pape Gora Guèye. Ces deux basketteurs ont effectué leur come-back après leur exile respectif vers l’Espagne et le Maroc. Le champion du Sénégal en titre a aussi acheté deux Américains et un Nigérian.

L’hégémonie de l’équipe douanière sur le basket masculin local se matérialise par le contrôle qu’elle exerce sur le titre de Roi du basket (meilleur basketteur de la saison). En effet, les trois dernières distinctions ont été remportées par des joueurs du club quadruple champion du Sénégal. Leur pivot Pape Moustapha Diop a été distingué lors des dernières éditions (2017-2018 et 2018-2019). Avant lui, Louis Adams avait gagné le trophée lors de la saison 2016-2017.

L’AS Douanes doit ses performances à plusieurs facteurs. Le premier secret, c’est que le club douanier compte dans ses rangs des internationaux, contrairement à ses concurrents. Il y a Pape Moustapha Diop, Thierno Ibrahima Niang, Louis Adams et Mouhamed Diop. Pape Moustapha Diop, Roi du basket en titre, a pris part au dernier Mondial masculin (Chine-2019). Il avait convaincu Moustapha Gaye grâce à ses prestations de haute facture qu’il a réalisées en deux années consécutives. Thierno Niang et Mouhamed Diop, eux, font partie de la campagne à la Coupe du monde Espagne-2014. Le premier a été ensuite sélectionné pour les Afrobasket de 2015 et 2017. Le second a été confirmé par le coach Cheikh Sarr pour le voyage de la coupe d’Afrique 2015, en Tunisie. Louis Adams, pour sa part, a disputé l’Afrobasket-2017.

L’autre avantage de l’AS Douanes est qu’elle investit foncièrement pour enrôler les meilleurs éléments du basket sénégalais. Elle a recruté entre 2015 et 2019 trois piliers de la formation de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis : Pape Mor Faye, Serigne Bamba Guèye et Mouhamed Diop. Les deux premiers ont été respectivement Rois de basket des années de 2013 et 2016. Les Gabelous ont aussi sollicité les services de trois éléments de l’ossature du Duc : Abdoul Ba, Thierno Ibrahima Niang et Abdoul Ba.

Supplantation des formations universitaires

En enchainant quatre titres de champion, les Gabelous, coachés par Mamadou Guèye ‘’Paa-Bi’’, ont bousculé et mis fin au règne des deux formations universitaires, Duc et UGB. Ces deux clubs estudiantins ont remporté un nombre important de trophées nationaux entre 2009 et 2015 avant de perdre le contrôle.

Le président de l’équipe douanière de basket, Demba Seck, estime que leur force réside dans l’accompagnement financière et la solidarité agissante entre les différentes sections. ‘’Des agents des douanes ont accepté de mettre leur argent pour permettre aux jeunes qui évoluent dans les différentes sections de contribuer au développement du sport national. En contrepartie, ils attendent des trophées. A la Douane, on joue pour gagner. Dieu merci, grâce au soutien des autorités, les résultats suivent. Nous faisons tout pour avoir les meilleurs joueurs et les mettre à un bon niveau de salaire. Nous ne disons pas que nous avons les meilleurs salaires, mais nous faisons beaucoup d’efforts depuis notre arrivée à la tête de la section, pour que tout le monde s’y retrouve. C’est très important, car si les joueurs sont dans de bonnes conditions, nous pouvons prétendre à des titres. Et nous avons eu des résultats probants toutes ces saisons’’, indique l’inspecteur principal des douanes.

Le coach de l’équipe, pour sa part, précise que la percée de ses joueurs s’explique par les efforts consentis par ses employeurs. Le coach dit avoir reçu les moyens dont il a besoin pour construire un groupe solide pour triompher dans la durée. ‘’Une équipe, c’est avant tout un bon management. C’est ce qui constitue notre avantage à l’AS Douanes. Nous avons de bons dirigeants qui nous donnent tout ce qu’il faut pour travailler et espérer des résultats probants. Cela nous permet de recruter de bons joueurs et de les mettre dans de meilleures conditions de performances’’.

Le technicien souligne néanmoins que les choses n’ont pas été faciles, en raison de la suprématie des clubs de l’UGB et du Duc. ‘’C’était compliqué à mon arrivée, parce qu’il y avait des formations solides dans le championnat. Les dirigeants m’avaient assigné des objectifs, mais il fallait travailler pour s’imposer face aux ténors. J’ai d’abord apporté ma touche au plan technique et l’administration de la douane m’a accompagné en mettant les moyens financiers’’, ajoute-t-il.