La Fédération internationale de basket-ball (Fiba) a confirmé les nouvelles dates pour les tournois de qualification olympique (TQO) des JO Tokyo-2020 (du 23 juin au 8 août 2021). Ils se tiendront du 29 juin au 4 juillet 2021 au Canada, en Croatie, en Lituanie et en Serbie.

Contrainte à réaménager son calendrier, en raison de la crise sanitaire, la Fédération internationale de basket-ball (Fiba) a confirmé les nouvelles dates des éliminatoires olympiques. L’instance dirigeante de la balle orange mondiale a retenu la période du 29 juin au 4 juillet 2021 pour tenir ses quatre tournois de qualification olympique (TQO) au Canada, en Croatie, en Lituanie et en Serbie. Ils devaient initialement se dérouler du 23 au 28 juin 2020.

Cette nouvelle programmation a été établie, selon le communiqué de la Fiba publié sur son site, hier, en tenant compte de la ‘’charge pour les joueurs, de la préparation des équipes nationales et du calendrier des ligues nationales’’.

‘’Le CIO a, à titre exceptionnel, approuvé ces nouvelles dates choisies selon les critères susmentionnés et en prenant en considération les circonstances extraordinaires qui ont entraîné le report des JO de Tokyo-2020’’.

Les Jeux olympiques devaient se tenir du 24 juillet au 9 août 2020, au Japon. Mais la pandémie de Covid-19 a eu raison de la compétition, obligeant les autorités olympiques à décaler les JO d’un an, à la période du 23 juillet au 8 août 2021.

Au total, 24 équipes nationales masculines - dont celle du Sénégal - seront engagées dans ces quatre tournois de six équipes chacun. Les Lions sont logés dans la poule B du tournoi de Belgrade (Serbie) en compagnie de Porto Rico et de l’Italie. La sélection nationale masculine du Sénégal n’a pas pris part à une phase finale de JO depuis quarante ans, en 1980 à Moscou (Russie) pour sa troisième participation.

Le nouveau sélectionneur national, Boniface Ndong, aura donc pour mission de mener l’équipe vers sa quatrième campagne olympique, en décrochant l’unique ticket en jeu au tournoi de Belgrade.

Le groupe A étant composé de la République dominicaine, de la Nouvelle-Zélande et de la Serbie. Les vainqueurs de ces quatre TQO se qualifieront pour les JO de Tokyo-2020. Ils retrouveront les sept pays qui ont déjà obtenu directement leur qualification pour les Jeux olympiques, à l’issue de la Coupe du monde Fiba 2019, en plus du Japon, pays hôte. Il s’agit de l’Espagne (championne du monde en titre) de l’Argentine (finaliste malheureuse) et de la France médaillée de bronze. Le Nigeria, équipe africaine la mieux classée à la dernière Coupe du monde (17e) est directement qualifié. Les Etats-Unis, l’Iran et l’Australie ont également décroché leur ticket pour Tokyo-2020.