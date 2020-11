Le capitaine de l’équipe nationale masculine de basket n’a pas pris part à la première sortie des Lions contre le Kenya pour le compte des éliminatoires de l’Afrobasket 2021. Maurice Ndour est bien arrivé à Kigali, selon un communiqué de la fédération sénégalaise de basket.

Malheureusement il n’a pu intégrer le groupe à cause d’un test Covid-19 effectué à son arrivée dans la capitale rwandaise, et dont les résultats se sont avérés positifs, explique la même source. Selon la note, le joueur ne montre aucun symptôme et est encore en isolation.