Le sélectionneur de l’équipe dame de basketball du Sénégal, en stage de préparation avec les lionnes, Moustapha Gaye révèle les objectifs pour l’Afrobasket 2021. Moustapha Gaye a démarré depuis le 1er octobre un stage de préparation avec les lionnes basketteuses pour le compte des éliminatoires de l’Afrobasket 2021.

D’après Gaye, l’objectif principal c’est de rassurer les joueuses et les mettre en confiance afin d’obtenir un résultat positif. Et c’est ce qui a été fait cette semaine. Les séances se déroulent au Stadium Marius Ndiaye de Dakar. Une première depuis la suspension des activités sportives liée à la pandémie du covid-19.

Le patron des Lionnes semble satisfait de la première partie des préparatifs. « Nous avons commencés le travail cette semaine. Ce travail qui va nous amener vers un Afrobasket 2021 qui va être très compliqué, mais nous avons confiance aux joueuses, au staff, à la fédération et à l’Etat et si on converge tous, on peut arriver à un résultat positif », a déclaré Moustapha Gaye dans les colonnes de Senego. « Pour un stage qui va durer 3 semaines ou 1 mois, il y’a de la satisfaction et du jeu à améliorer pour certaines joueuses », a –t’il ajouté.e