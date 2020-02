Les favoris du National 1 féminin, Ville de Dakar et Dakar université club (Duc), exemptés la journée précédente, entrent en lice ce week-end. Ils affrontent respectivement le CEMT de Ziguinchor et le Saltigué de Rufisque.

L’ASC Ville de Dakar (ASCVD) et le Dakar université club (Duc) entrent en lice ce samedi, après leur exemption lors de la 1re journée. Ces deux clubs sont considérés comme les favoris du championnat national de basket féminin, grâce à leurs statuts respectifs de champion et de vice-champion en titre. La formation de la municipalité de Dakar, championne en titre, est favorite cette année. Elle veut conserver son bien, malgré le départ de son ancien coach Moustapha Gaye, nommé directeur technique national.

Après la démission du désormais sélectionneur des Lionnes, son ancien assistant sur le banc des joueuses de l’ASCVD, Ousmane Diallo, a pris les commandes. Le nouvel entraineur a pour mission de rééditer le doublé (coupe-championnat) réalisé par son prédécesseur. La conservation de leur premier titre de champion semble certes difficile pour Sabelle Téning Diatta et ses coéquipières, mais ces filles débutent la saison avec un match a priori facile contre le Collège d’enseignement moyen technique (CEMT) de Ziguinchor. Promu en première division cette saison, le CEMT a mal débuté le championnat. Les Ziguinchoroises ont perdu d’entrée (55-79) à domicile devant l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (Iseg) lors de la 1re journée du groupe A. L’université privée accueille le même jour l’ASC Bopp. La dernière rencontre du groupe A met aux prises Saint-Louis basket club à Mbour BC.

Derklé basket loisir club (Debaloc) est exempté pour cette 2e journée.

Le Duc, vice-champion du Sénégal, défie le Saltigué, dans le groupe B. Les Etudiantes sont à la reconquête du titre qu’elles n’ont plus remporté depuis 2017. Un succès, ce week-end, contre les basketteuses de Rufisque, leur permettra de bien aborder la saison avant de défier les ténors comme le Jaraaf et l’Université Gaston Berger (UGB) en phase de poules ou Ville de Dakar et Iseg en play-offs (2e tour). Le club de la Médina reçoit l’UGB. L’Association sportive des fonctionnaires (Asfo) va à l’assaut de la Jeanne d’Arc de Dakar. Alors que l’Institut basket de l’Ucad (ex-INSEPS) est exempté pour cette 2e journée.

N1 masculin : l’AS Douanes vise un deuxième succès

Le championnat masculin joue également sa 2e journée, ce week-end. Le leader du groupe A, l’AS Douanes (2 pts), affronte le Louga BC. Ces deux équipes visent respectivement une deuxième victoire consécutive après leurs succès acquis respectivement contre Sibac (85-36) et Mermoz BC (75-42). La Jeanne d’Arc et l’Association sportive des forces armées (Asfa) visent aussi un deuxième succès, ce week-end. Les Bleu-Blanc jouent contre les Etudiants de l’Iseg, tandis que les Militaires défient les Ouakamois de l’Uso.

Le Duc affronte l’ASC Ville de Dakar dans la poule B. Les Etudiants de l’Ucad, favoris de leur groupe, ont dominé le Rail (71-59) lors de la 1re journée. Ils voudront confirmer ce succès. Le Saint-Louis basket club reçoit l’ASC Thiès. Le promu, Bopp, se déplace sur le terrain de l’UGB.

Programme National 1 féminin Poule A Samedi Stadium Marius Ndiaye 14h30 ASC Ville de Dakar - CEMT de Ziguinchor 16h15 Iseg - Bopp Saint-Louis - Mbour BC Exempté : Debaloc Poule B Samedi Stadium Marius Ndiaye 11h Jaraaf - UGB 12h45 Duc - Saltigué Dimanche Stadium Marius Ndiaye 12h45 Jeanne d’Arc - Asfo Exempté : Institut basket club - Ucad NATIONAL 1 MASCULIN Poule A Samedi Stadium Marius Ndiaye 18h AS Douanes - Louga BC Dimanche Stadium Marius Ndiaye 11h Sibac - Mermoz 16h15 Iseg - Jeanne d’Arc 18h Asfa - Uso Poule B Samedi A Saint-Louis 15h30 UGB - Bopp Dimanche Stadium Marius Ndiaye 14h30 Ville de Dakar - Duc A Saint-Louis 16h30 SLBC - AS Thiès

OUMAR BAYO BA