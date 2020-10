REACTIONS

LEBRON JAMES (AILIER DES LOS ANGELES LAKERS, MVP DE LA FINALE)

‘’Je veux qu'on me respecte’’

‘’Ça veut dire beaucoup de représenter cette franchise. J'avais dit à Jeanie (Buss, la propriétaire), quand je suis arrivé, que j'allais ramener cette équipe là où elle devait être. Son père (Jerry, décédé en 2013) l'avait fait pendant tellement d'années et elle a pris la suite. C'est un sentiment incroyable de faire partie d'une telle franchise. On veut juste qu'on nous respecte. Rob (Pelinka, le manager général) veut qu'on le respecte. Coach (Frank) Vogel veut qu'on le respecte. Le club et les fans veulent qu'on les respecte. Et je veux qu'on me respecte, aussi. Ce que je peux faire, c'est m'impliquer, me mettre en position d'être là pour mes coéquipiers. Je n'ai jamais manqué un match de play-offs, donc c'est ce que je peux faire de mieux, être disponible pour eux. On n'a pas d'ego dans cette équipe, on veut le meilleur chaque jour, sur le terrain et en dehors.’’

JIMMY BUTLER (AILIER DU MIAMI HEAT)

‘’Je suis fier’’

‘’C'est dur parce que c'était spécial pour nous. On aime vraiment jouer ensemble, être ensemble. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de le faire. Bien sûr, personne n'aime perdre, mais on s'est battus toute l'année. On a connu des hauts, des bas, mais on est restés ensemble. C'est ça qui compte. Je ne sais pas ce que l'année prochaine va nous réserver, mais je suis fier d'avoir eu l'honneur de jouer avec ce groupe. Ce que j'ai appris cette année ? Que j'étais un joueur décent. Je pense avoir progressé dans tous les domaines, donc je peux sourire pour ça. Mais plus qu'autre chose, j'ai appris qu'ici, ça marche pour moi. Que je vais toujours toujours croire en mes gars. Parce que ce que j'ai appris, c'est à quel point c'est amusant de jouer avec eux. J'ai pris du plaisir à voir mes jeunes mecs grandir. Et à voir les vétérans montrer ce qu'ils peuvent encore faire et m'apprendre tellement de choses. On a vraiment passé du bon temps.’’