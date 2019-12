Le nouveau président du Dakar université club (Duc), El Hadj Touré, élu par consensus hier, lors de l’Assemblée générale du club, veut redonner au Duc son lustre d’antan, par la reconquête des titres.

Le Dakar université club (Duc) a un nouveau président. Il s’agit d’El Hadj Touré, élu par consensus, lors de l’Assemblée générale ordinaire tenue hier. Il remplace à ce poste Me Babacar Ndiaye, qui quitte la tête du club estudiantin après 7 ans de présidence. Le nouveau boss du Duc hérite d’un club qui a perdu, ces dernières années, sa place de leader du basket sénégalais.

D’ailleurs, le premier chantier auquel veut s’attaquer M. Touré, est la reconquête des titres. ‘’Certes, nous sommes au sommet, au niveau du basket sénégalais, mais depuis quelque temps, nous faisons face à des menaces. Chez les garçons, la Douane nous domine un peu ces dernières années. L’Asc Ville de Dakar nous dame le pion chez les dames. Raison pour laquelle, il nous faut repositionner le Duc et le maintenir au sommet du basket sénégalais’’, a-t-il fait savoir.

D’ailleurs, sur ce point, son prédécesseur reconnait le manque de trophées chez les deux formations, en garçons et en filles. Toutefois, il a soutenu que cela ne peut en aucun cas constituer un ‘’drame’’. ‘’Car, explique-t-il, l’équipe féminine avait perdu cinq éléments majeurs, Dado Faye, Ndèye Fatou Ndiaye, Nassira Traoré et Bakayoko. Alors que les textes de la fédération ne permettent de recruter que deux joueuses. Il est évident, avec la perte de ces éléments, que la qualité de l’équipe va en pâtir. Malgré ces départs, l’équipe a gagné la Coupe du maire, elle est vice-championne du Sénégal. On a perdu sur des détails’’.

C’est la même raison qu’il a évoquée pour justifier la saison ratée des Etudiants. ‘’Chez les garçons, on a perdu la finale du championnat parce qu’on a eu des départs avant le match. Ablaye Ndoye, Dioudiou et Pape Faye sont partis. On ne peut pas jouer une finale contre une grande équipe de la Douane sans trois éléments clés. Ce sont ces raisons majeures qui ont fait qu’on a connu une saison difficile.’’

Ainsi, pour redorer le blason du Duc, Me Babacar Ndiaye invite son successeur à s’atteler au recrutement de nouveaux joueurs. ‘’Sans de grands joueurs, on ne peut pas gagner. Dès que les membres du nouveau bureau seront élus, je les accompagnerai pour rencontrer le directeur du Coud qui m’a informé avoir demandé à l’agent comptable principal de prévoir un petit budget pour le recrutement des joueurs’’.

En dehors du renforcement de l’effectif, le Dakar université club doit reconstituer son staff technique, après la démission de ses entraineurs. Selon le nouveau président, le problème des entraineurs sera résolu après la mise en place du nouveau bureau dans les quarante-huit heures. ‘’Le staff technique sera mis sur pied aussi bien chez les garçons que chez les filles’’.

Par ailleurs, El Hadj Touré compte faire de la question de la recherche des moyens une priorité. Même s’il peut compter sur le soutien du Coud, qui demeure le premier partenaire du Duc, il estime qu’il est temps ‘’de changer de paradigme, en cherchant des moyens additionnels par le sponsoring’’. Le nouveau président du Dakar université club s’est également engagé à œuvrer pour le rassemblement de tous les membres du club. ‘’Durant ces dernières années, nous avons péché dans ce domaine. C’est la raison pour laquelle mon premier chantier, c’est de faire appel à tout le monde’’.

El Hadj Touré s’est réjoui de la présence massive de toutes les composantes du Duc, et surtout de la forte mobilisation des anciennes gloires.

LOUIS GEORGES DIATTA