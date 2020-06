Après l’annulation de la saison 2019-2020 de basket-ball, l’AS Douanes, championne en titre du National 1 masculin, et l’ASC Ville de Dakar, championne en titre du National 1 féminin, ont été retenues pour prendre part aux compétitions africaines des clubs. Leurs présidents respectifs, Demba Seck et Yatma Diaw, invités du Club de la presse de ce week-end, ont fait part de leurs ambitions dans ces compétitions continentales.

Le Sénégal aura des représentants pour les compétitions africaines des clubs de basket, la saison prochaine. Il s’agit de l’AS Douanes, chez les messieurs, et l’ASC Ville de Dakar, pour les dames. Ces deux équipes participeront respectivement au Basketball Africa League (Bal) et à la Champions Cup Féminin. Déjà, leurs présidents se penchent sur leur prochaine aventure afin de représenter dignement le Sénégal.

Du côté des Gabelous, la préparation avait déjà été entamée avant le chamboulement du calendrier, du fait de la pandémie de Covid-19 en mars dernier. Les Douaniers, champions du Sénégal (2018-2019) avaient validé leur ticket qualificatif à la première édition de la Bal 2019-2020 qui devait démarrer à Dakar en mars 2020. Selon le président de l’AS Douanes, les objectifs de son club à cette compétition sont clairs : c’est-à-dire ‘’faire une participation honorable’’. ‘’Nous avons l’ambition de bien représenter le Sénégal, au regard de son palmarès sur le plan continental, sans oublier le comportement de notre discipline à l’échelle mondiale’’, a indiqué Demba Seck lors de son passage, samedi dernier, au Club de la presse sportive.

Pour le boss de la section basket de la Douane, son équipe a l’obligation de ‘’s’aligner’’ sur le niveau de prestige des sélections nationales du Sénégal. Cela, pour démontrer la qualité des clubs et des joueurs locaux. ‘’C’est une concurrence qui est là. Nous faisons peur à tous les clubs qui prennent part à la Bal. Ils regardent les clubs sénégalais à l’image des équipes nationales, avec ses stars hommes et dames. L’objectif, c’est de jouer les play-offs et si nous pouvons atteindre les Finals Four, nous n’allons pas nous en priver’’.

Pour réaliser cette ambition, les dirigeants de l’As Douanes avaient entamé le renforcement de leur effectif. Ainsi, les Gabelous avaient enrôlé des joueurs de haut standing. ‘’Il y avait un Sénégalais, deux Américains. Nous étions en discussion avec un Nigérian et un Sud-Soudanais. Nous avons aussi recruté un joueur nigérian qui est dans la NBA Academy à Saly. Les Américains sont rentrés et nous sommes toujours en contact avec eux. Nous réfléchissons aussi sur les possibilités de renforcer l’équipe’’, a fait savoir Demba Seck.

Selon le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de basket, l’AS Douanes est ‘’prête’’ à relever le défi. Il a également fait savoir que le Sénégal est dans les dispositions d’accueillir le monde du basket africain, dans le cadre du lancement de la Bal. ‘’Le Sénégal est prêt à abriter la première phase des compétitions qui devait se tenir du 13 au 15 mars. Tout le matériel est déjà à Dakar. Je peux citer les ballons, les équipements sportifs et autres moyens audiovisuels. Nous sommes en communication avec les organisateurs, c’est-à-dire le directeur des opérations Lamine Savané’’. Le démarrage du tournoi est suspendu à l’évolution de la pandémie de Covid-19 sur le continent. ‘’Il faut prier pour que la chaîne de contamination soit endiguée et les frontières ouvertes pour qu’on puisse choisir la date appropriée pour le démarrage de la compétition’’.

ASCVD pour remettre le Sénégal sur la scène continentale

Du côté de l’ASC Ville de Dakar, les dirigeants nourrissaient l’ambition de jouer les compétitions de clubs africains. Ce besoin est en passe d’être satisfait, car le club de la capitale a obtenu ce droit en décrochant son premier titre de champion du Sénégal du National 1 féminin, la saison 2018-2019. En plus, en mettant fin à la saison en cours à cause du coronavirus, les fédéraux ont décidé que les filles de la Ville de Dakar représenteront le Sénégal aux prochaines joutes continentales.

Selon le président du club, le travail va être entamé pour une bonne participation de l’équipe. ‘’Je trouve anormal que le Sénégal reste 10 ans sans prendre part aux joutes africaines des clubs. C’est une anomalie et je me lance ce défi, en tant que président, d’aller en Afrique. Si la Fiba Afrique organise, nous nous donnerons les moyens de participer’’, a assuré Yatma Diaw. Il a aussi informé que des discussions seront entreprises avec les joueuses déjà présentes dans l’effectif cette année pour reconduire leurs contrats. ‘’Je pense que nous allons trouver un terrain d’entente pour avoir le même groupe pour l’année prochaine. Nous essaierons aussi de recruter pour avoir la meilleure équipe possible’’.