La Fédération internationale de basket-ball (Fiba) a maintenu, hier, l’organisation de la prochaine Coupe du monde masculine pour septembre 2023. La compétition se déroulera dans trois pays différents. L’Indonésie et le Japon accueilleront la phase de groupes, tandis que les Philippines accueilleront à la fois la phase de groupes et la phase finale.

La pandémie de Covid-19 a eu des impacts sur la tenue des compétitions internationales de basket initialement prévues en 2020 et les années suivantes. Mais ce n’est pas le cas du Mondial masculin de la balle orange. Cette compétition aura lieu en septembre 2023. La Fédération internationale de basket (Fiba) a maintenu son organisation à la période initialement prévue. L’instance mondiale du basket l’a annoncé, hier, à travers un communiqué qu’il a envoyé à la presse. Ce deuxième Mondial masculin à 32 équipes se fera sous forme de co-organisation entre l’Indonésie, le Japon et les Philippines. Les villes de Jakarta (Indonésie) et d’Okinawa (Japon) accueilleront la phase de groupes, tandis que Manille (Philippines) accueillera à la fois la phase de groupes et la phase finale. La formule adoptée en Chine (2 phases de groupes), puis les quarts de finale, demi-finales et finale sera reconduite. Mais le système de qualification est changé.

La réforme de 2018 de la Fiba a supprimé le passage automatique des meilleures équipes de chaque continent et imposé quatre tournois internationaux de qualification. Les éliminatoires se joueront entre novembre 2021 et février 2023, avec 80 équipes. La Fiba a prévu 6 fenêtres pré-qualificatives pour une période de 15 mois dans les quatre régions : Afrique, Amériques, Asie (y compris Océanie) et Europe. Cette première étape des qualifications sera organisée à l’échelle régionale (Afrique, Amérique et Asie-Océanie) en novembre 2021, pour accéder à l’un des quatre tournois de qualification à cette compétition. Mais l’Europe ne disputera pas de tour pré-qualificatif. Les Européens auront six représentants qui seront déterminés à partir du classement général de l’Eurobasket-2021. Les six pays d’Europe rencontreront les deux meilleures formations africaines, les quatre de l’Amérique et les quatre de l’Asie-Océanie. La phase qualificative du Mondial-2023 se jouera au mois de février de la même année.

Mais avant de maintenir la Coupe du monde masculine, la Fiba avait au mois d’avril dernier aménagé son calendrier. Elle avait reporté certaines de ses compétitions masculines et féminines pour cause de Covid-19. Le report des Jeux olympiques de Tokyo-2020 d’une année l’a contrainte à repousser les coupes d’Europe de basket (masculine et féminine), les coupes d’Amérique (masculine et féminin) et les tournois de qualification olympique (TQO).

OUMAR BAYO BA