Baba Tandian dépose, ce jeudi, un recours hiérarchique contre sa suspension de 10 ans de toutes activités de la balle orange par la Fédération sénégalaise de basket. Cette saisine de l’autorité de tutelle précède donc l’action en justice annoncée la semaine dernière par le Saint-Louis basket club.

Baba Tandian ne reste pas les bras croisés, après sa sanction de 10 ans d’inéligibilité par la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB). Le dirigeant, évincé de son poste de président du Saint-Louis basket club, a décidé de poursuivre le combat avec le dépôt d’un recours hiérarchique auprès du ministère des Sports.

Il l’a fait savoir à travers une note qu’il a envoyée à notre rédaction. ‘’Je voudrais vous informer que je déposerai, ce jeudi 7 mai 2020, à partir de 12 h, mon recours hiérarchique au niveau du ministère des Sports, avec ampliation à la FSBB, suite à la sanction arbitraire dont j’ai fait l’objet et qui n’est fondée sur aucune base légale’’, lit-on dans le communiqué.

Baba Tandian déclare avoir respecté la procédure, tout en indiquant que cette saisine hiérarchique devra permettre à l’autorité en charge des sports de mettre fin à la dictature du Bureau fédéral de la FSBB. ‘’Ce recours administratif, qui étale la nullité de la décision dans la forme comme dans le fond, reste une demande légitime à la tutelle d’infirmer cette forfaiture qui risque de devenir une jurisprudence dangereuse pour le basket et pour le sport en général’’, ajoute le document.

Le président du SLBC dit être confiant pour une suite favorable à sa requête, grâce à une bonne interprétation des textes par la tutelle. ‘’Je reste convaincu que le droit sera dit et que l’honorabilité de la fédération sera sauvée ! Vivement pour un basket fort et pour le respect des textes de la FSBB en relation avec les lois et règlements de notre pays, et en parfaite harmonie avec les textes de la Fiba’’.

La conséquence immédiate de ce recours hiérarchique est que le ministère va hériter du dossier. La tutelle va donc statuer et se prononcer sur la suspension de 10 ans de Baba Tandian par la Fédération sénégalaise de basket-ball.

La balle orange se trouve donc entre les mains du ministre Matar Ba. Ce dernier a été récemment interpellé par Abdoulaye Matar Diop, ancien Ministre des Sports. Il demande au patron du département des Sports sénégalais de réagir et de mettre fin au différend opposant Baba Tandian et Maître Babacar Ndiaye, Président de la Fédération sénégalaise de basket-ball. ‘’La peine infligée à Baba Tandian est sévère.

Ces problèmes-là doivent être réglés au plus vite par le ministre Matar Ba, parce que lui seul en a le pouvoir. Je l’interpelle parce que l’heure est grave. Matar Ba doit prendre ses responsabilités et en finir avec ces choses qui peuvent nuire au sport sénégalais. Le sport doit être un vecteur de rassemblement et pas le contraire. La preuve : il faut voir la relation entre les anciens footballeurs comme Roger Mendy et Cheikh Seck’’, avait déclaré le Grand Serigne de Dakar. Mais avant lui, les dirigeants du Saint-Louis basket club avaient annoncé un recours juridictionnel contre la suspension de leur nouveau président qu’ils ont élu en mars dernier. Ils auront l’opportunité d’ester en justice, si le ministre des Sports confirme la sanction.

Baba Tandiang, élu président du SLBC le 8 mars 2020, est sanctionné d’une inéligibilité pour une durée de 10 ans par la Fédération sénégalaise de basket-ball. La décision a été prise le 20 avril. Le président de la FSBB, Me Babacar Ndiaye, et ses collaborateurs lui rapprochent de porter le discrédit sur l’instance dirigeante de la balle orange sénégalaise.

OUMAR BAYO BA