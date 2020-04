Les dirigeants du Saint-Louis basket club considèrent encore Baba Tandian comme président de leur club, malgré sa suspension de 10 ans par la Fédération sénégalaise de basketball. Ils ont annoncé, hier, le dépôt d’un recours contre la sanction infligée à leur nouveau boss qu’ils ont élu le 8 mars dernier.

Le différend opposant la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) et Baba Tandian prend une nouvelle tournure. Et c’est le Bureau exécutif du Saint-Louis basket club (SLBC) qui est entrée dans la danse, hier. Les dirigeants du club de la capitale du Nord, surpris par la suspension de 10 ans infligée à leur nouveau président, ont annoncé un recours contre la décision de l’instance dirigeante du basket sénégalais. Ils l’ont fait savoir à l’occasion d’une conférence de presse. Le vice-président du SLBC, Ababacar Bitèye, motive leur action en justice par la nullité du document contenant la sanction.

‘’Le procès-verbal est nul et non avenu. C’est pourquoi nous allons l’attaquer devant les juridictions compétentes du pays’’, a-t-il indiqué.

Le dirigeant ne s’est pas limité à déplorer l’irrégularité de la suspension de leur nouveau président. Il est allé plus loin, en soulevant des causes de nullité sur la forme et le fond de la décision prise par le Bureau fédéral de la FSBB. D’après lui, la première nullité de forme réside, d’abord, dans la procédure de convocation de Baba Tandian. ‘’Les convocations ont été signées par le secrétaire général adjoint de la fédération. Nous estimons que c’est anormal, parce que cela ne relève pas de ses attributs. Seul le secrétaire général est habilité à envoyer une convocation. Le secrétaire général adjoint peut, en cas de délégation de signature, convoquer une personne’’. Or, relève-t-il, cette formalité ne peut pas être respectée, puisque ‘’la fédération ne dispose pas de secrétaire général, actuellement’’. ‘’Les convocations ont été émises à des heures qui, en période de Covid-19, dérèglent le couvre-feu imposé par l’Administration. Ils ont émis une deuxième convocation numérotée de 92, après celle de 91. Cette erreur démontre que la lettre numéro 91 portée en référence dans le PV n’a jamais été reçue’’, ajoute-t-il.

Ababacar Bitèye a aussi évoqué la présence de la partie demanderesse à la séance prononçant la sanction comme une irrégularité de forme. Il considère cela comme une incompatibilité manifeste. ‘’Nous nous sommes rendu compte que le secrétaire général adjoint de la fédération, plaignant de Tandian, est cité dans le procès-verbal. C’est anormal, parce qu’on ne peut pas être juge et partie, se désole-t-il.

Incompétence de la FSBB

Le vice-président du SLBC a également rejeté les griefs reprochés à son supérieur. Selon le dirigeant, Baba Tandian n’a jamais tenu des propos tendant à discréditer la fédération. Il considère d’ailleurs que l’instance dirigeante du basket sénégalais n’est pas habilitée à sanctionner leur nouveau patron. C’est ce qui explique, se désole-t-il, cet acharnement avec la ressuscitation des faits que Tandian avait commis durant son règne à la présidence de la Fédération sénégalaise de basket. ‘’L’article 74 des règlements généraux dispose que le bureau fédéral ne peut sanctionner qu’un licencié, une association, une équipe ou une personne détentrice d’une carte officielle de la fédération. Ce qui n’est pas encore le cas pour Baba Tandian. Il a été élu à travers une assemblée générale, mais la FSBB n’a pas encore reçu le procès-verbal de notre assemblée élective. Du coup, la fédération n’a pas encore délivré une licence à notre président’’, a-t-il conclu.

Pour sa part, Baba Tandian considère sa suspension comme une forfaiture. ‘’Les fédéraux ont profité de cette période de Covid-19 pour débattre sur cette affaire, se débarrasser de moi et vite évacuer le dossier. Il s’avère maintenant que c’est beaucoup plus compliqué, parce que c’est tout le Sénégal qui s’est levé pour dire non. Je suis un acteur du basket et un ancien président de la fédération. J’ai le droit de leur demander des comptes. Mais dès qu’on se lève pour les interpeller, on porte plainte et on nous amène au tribunal”, lance-t-il.

Baba Tandian, élu président du SLBC le 8 mars 2020, est suspendu pour une durée de 10 ans par la Fédération sénégalaise de basketball. La décision a été prise le 20 avril dernier. Le président, Maître Babacar Ndiaye, et ses collaborateurs lui rapprochent de porter le discrédit sur l’instance dirigeante de la balle orange du Sénégal.

OUMAR BAYO BA