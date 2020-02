Le Tournoi qualificatif olympique (TQO) de basket féminin a démarré, hier. Le Nigeria a réalisé une bonne entrée en matière à Belgrade (Serbie) en s’imposant face au Mozambique, dans le duel africain. Les Lady Tigers ont survolé les Mozambicaines sur un écart de 34 points (85-51). Cette large victoire leur permet de s’installer à la tête du groupe A, devant les Etats-Unis, champions olympiques en titre. Les Américaines ont battu la Serbie (3e, 1 pt, +-19) sur le score de 88 à 69. Le Nigeria essayera de consolider sa première place lors de sa prochaine sortie, samedi, face aux Serbes. Alors que le Mozambique (4e, 1 pt, -34) vise la relance devant les USA (2e, 2 pts, +34), le même jour.

Pourtant, ce sont les joueuses du coach Leonel Manhique qui ont dominé les débats d’entrée. L’équipe mozambicaine s’est imposée sur le fil (17-18) à la fin du premier quart-temps. Mais c’est la seule fois où elles vont exister dans cette partie. Car la formation coachée par Otis Hughley Jr va reprendre les choses en main et mettre l’adversaire hors course. Les championnes d’Afrique en titre ont carrément étrillé l’adversaire au 2e acte, en inscrivant 23 points contre 9 seulement pour le camp d’en face (41-28). Au retour de la pause, les Nigérianes ont creusé l’écart à 25 unités (66-41). Le Mozambique a essayé de jouer ses dernières cartes au 4e quart-temps, sans succès. Le Nigeria était bien disposé à faire respecter son rang de champion d’Afrique. Evelyn Akhator et ses coéquipiers ont marqué 19 points leur permettant d’aggraver le score avec une avance de 34 longueurs (85-51).

Les 16 pays qualifiés pour les TQO sont répartis dans quatre groupes. Les trois premières équipes de chaque poule se qualifient pour les JO Tokyo-2020, sauf pour les groupes contenant le Japon et les États-Unis (avec le Nigeria, le Mozambique et la Serbie) où seules les deux sélections les mieux classées obtiennent leur ticket pour Tokyo. Les USA (vainqueurs de la Coupe du monde 2018) et le Japon (organisateur des JO) participent au TQO, mais sont d’office qualifiés pour les jeux.