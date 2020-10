Comme indiqué dans notre édition d’hier, deux bateaux remplis de migrants ont été arraisonnés dans la nuit du mardi au mercredi. La Section de recherches de la gendarmerie de Colobane a mis la main sur les 5 organisateurs. Les candidats ont été libérés.

Les enquêteurs de la Section de recherches de Colobane n’ont pas mis du temps à mettre la main sur les organisateurs du voyage en mer qui devaient conduire 186 candidats à l’émigration irrégulière en Espagne. Leurs deux bateaux en provenance de la Gambie ont été arraisonnés, durant la nuit du 6 au 7 octobre derniers. Ils devaient faire escale au Sénégal pour prendre d'autres clients en partance pour l’Europe.

Mais les pandores de la Section de recherches (Sr) de la gendarmerie de Colobane, mis au parfum, les ont interpellés, avec l’aide de l’armée. Les auditions ont été fructueuses. Elles ont permis de suivre une piste qui a conduit les pandores aux 5 principaux organisateurs. Ils sont sénégalais et gambiens.

Et sauf changement de dernière minute, ils seront présentés au procureur ce lundi. A ce stade de l’enquête, ils sont poursuivis pour émigration irrégulière et traite de personnes. Selon nos sources, il ressort de l’enquête que tous ces candidats à la migration irrégulière espéraient se rendre dans les îles Canaries de l’Espagne. Pour cela, chacun avait déboursé un montant qui varie entre 250 000 et 500 000 F CFA. Toutefois, considérés comme des victimes devant la loi, ils ont été tous libérés, après leur face-à-face avec les enquêteurs.

Le rôle joué par l’armée

Grâce à la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), on en sait un peu plus sur le déroulement des opérations qui ont permis cette prise de choix. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, elle révèle que c’est le patrouilleur ‘’Anambé’’ de la marine nationale sénégalaise qui a interceptée les deux pirogues au large de Mbour, avec 186 migrants irréguliers dont des femmes et des mineurs qui tentaient de se rendre en Espagne. L’interception, renseigne la Dirpa, a eu lieu avec la participation d’une vedette de la Guardia Civil espagnole, dans le cadre du dispositif Frontex.

La première pirogue, dénommée ‘’El Hadj Ibou Sakho’’, transportait 56 personnes qui seraient toutes de nationalité sénégalaise. La seconde pirogue, sans matricule, avait 130 personnes à bord dont certaines de nationalité gambienne. Les deux embarcations et leurs passagers, précise la même source, ont été déroutés vers la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar où ils ont été pris en charge par une équipe médicale de la marine nationale ainsi que les services de la gendarmerie et de la police nationale.

CHEIKH THIAM