Mercredi, le Bayern Munich a assuré sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions en décrochant un succès flatteur face au Red Bull Salzbourg (3-1).

Conscient que son équipe a été chahutée, l’entraîneur des tenants du titre, Hansi Flick, a tenu à saluer la prestation de son gardien Manuel Neuer (34 ans, 4 matchs en LdC cette saison), auteur de plusieurs parades importantes.

"Je suis satisfait de notre efficacité, et nous avons encore vu que nous avions un gardien de classe mondiale. À 34 ans, il est dans la forme de sa vie. Il transmet beaucoup de calme, de sécurité. Avec lui, le but devient plus petit pour les attaquants", a encensé le technicien en conférence de presse. De retour à un excellent niveau, l’Allemand reste une valeur sûre lorsque le Bayern se montre moins souverain.