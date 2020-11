Recruté très jeune par le Bayern Munich, Renato Sanches (23 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) n’a jamais réussi à s’y imposer. Pour l’entraîneur Willy Sagnol, qui l’a eu brièvement sous ses ordres à l’été 2017, le profil du milieu portugais ne correspondait pas à la philosophie bavaroise.

"Peut-être que ses coéquipiers ont un petit peu perdu patience car, là-bas, vous ne voulez pas que les joueurs progressent, vous voulez jouer avec des joueurs qui sont déjà très matures dans ce qu'ils font, a expliqué le coach français dans L’Equipe. Et puis, on est moins sur des profils qui vont porter le ballon sur dix, quinze mètres. Vous avez plus besoin de joueurs, on l'a vu avec Alcantara, Kimmich, Goretzka, qui, techniquement, sont fins, très doués."

‘’(…) C'est le reproche que lui faisaient ses coéquipiers au Bayern où les gens au club qui le voyaient depuis longtemps. Ils lui reprochaient de vouloir être partout mais, du coup, perdre en lucidité et donc en maîtrise technique, a ajouté l’ancien adjoint de Carlo Ancelotti. Attention, ce n'est pas qu'il n'était pas bon techniquement. Mais à force de courir, avec la fatigue, les passes risquent de moins arriver, de ne pas être dans le bon tempo." Quelques années plus tard, Renato Sanches a gagné en maturité et fait le bonheur du LOSC.