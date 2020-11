Titularisé en l’absence de Benjamin Pavard samedi, Bouna Sarr (28 ans, 6 matchs toutes compétitions avec les Bavarois cette saison) n’a pas marqué les esprits lors du choc de Bundesliga remporté face au Borussia Dortmund (2-3). Le latéral droit du Bayern Munich n’a pas évolué au niveau de ses coéquipiers, ce qui n’a pas échappé au spécialiste du foot allemand Polo Breitner.

"Je l'ai trouvé moyen, a commenté le journaliste de RMC. Il fait des matchs très corrects en ce moment. On parle toujours du physique des équipes allemandes mais le Bayern est tellement technique que lorsque tu fais entrer un joueur comme Bouna Sarr, ça se voit tout de suite. Ce n'est pas le même niveau. C'est le remplaçant de Pavard, évidemment il va évoluer mais sa qualité de centre n'était pas extraordinaire. Sur des ballons chauds, il fait des erreurs de placement.

"Il va apprendre mais on voit ce qu'est le niveau du Bayern, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de faute collective et les erreurs individuelles sont limitées au minimum. Donc dès que tu as un joueur moyen, et ce n'est pas péjoratif, ça se voit tout de suite. Ça repose la question : 'pourquoi est-il arrivé au Bayern ?' C'est d'ailleurs un débat récurrent en Allemagne", a confié le correspondant, pas du tout bluffé par les débuts de l’ancien Marseillais.