La Coordination nationale des femmes de la coalition Benno Bokk Yaakaar invite les leaders d’opinion, notamment les associations de jeunes, les groupements de femmes, les délégués de quartier, les imams, etc., à s’investir dans l’information, la sensibilisation et la conscientisation des citoyens sénégalais au respect strict des mesures barrières.

Dans un communiqué publié hier, l’équipe dirigée par Ndèye Marième Badiane dit constater aujourd’hui ‘’avec beaucoup d’inquiétude l’augmentation des cas positifs concernant cette pandémie qui émeut le monde entier et bouleverse l’économie de tous les pays’’. C’est ainsi qu’elles s’inscrivent dans la direction affichée par le président de la République Macky Sall qui a demandé une reprise des contrôles du respect des gestes barrières indispensables à la prévention du coronavirus.

Ceci pour éviter une seconde vague qui se profile, selon les derniers résultats affichés publiés par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Toujours dans la sensibilisation, les femmes de Benno invitent les populations à prendre conscience de la dangerosité du moment, avec l’augmentation des cas dits positifs et le retour constaté des cas communautaires.

C’est pourquoi elles appellent ‘’les hommes de médias, les acteurs culturels, les plateformes de jeunes et de femmes mises volontairement en place durant la Covid-19, à s’inspirer du travail remarquable accompli par le ministre de la Santé et à l’appuyer dans ses efforts de tous les jours pour venir à bout de la pandémie’’. Le président de la République a déjà prévenu que l’économie sénégalaise ne pourrait pas supporter une deuxième vague de la pandémie. Et le ministre de la Santé et de l’Action sociale a averti que l’instauration d’un nouveau couvre-feu n’est pas à exclure, si la situation ne s’améliore pas.