Benno Siggil Senegaal (BSS) magnifie les efforts du président Macky Sall dans la lutte contre la Covid-19. Cela va de la perspective du choix de vaccins au lancement annoncé de la campagne de vaccination, en passant par l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu décrété.

Benno Siggil Senegaal a également rendu hommage à l’ensemble du corps médical et paramédical qui, ‘’nuit et jour, est sur la brèche pour sauver des vies’’ et aussi les forces de défense et de sécurité pour ‘’leur patriotisme avéré’’.

Dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, BSS rend aussi hommage aux chefs religieux et coutumiers pour leur influence ‘’positive’’ sur le comportement des Sénégalais dans la lutte contre la Covid-19.

Face à cette situation ‘’alarmante’’ de la pandémie marquée par l’augmentation des cas d’infections et la découverte d’une nouvelle souche du virus, Benno Siggil Senegaal appelle les populations aux respects des mesures barrières.