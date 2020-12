Jeudi soir, la FIFA a décerné son trophée The Best du meilleur entraîneur de l'année à Jürgen Klopp, le coach de Liverpool.

Une décision acceptable, en raison de l’impressionnant parcours réalisé par les Reds en Premier League lors du dernier exercice, mais assez étonnante tout de même. Car, face à l’Allemand se trouvait son compatriote Hans-Dieter Flick, vainqueur de cinq trophées avec le Bayern Munich, dont la Bundesliga et la Ligue des Champions.

Et visiblement, cela s’est joué sur un fil entre les deux hommes, puisque les techniciens se sont retrouvés à égalité de voix. Comme l'indiquent les règlements, en cas de résultat égal, seuls les votes des entraîneurs et sélectionneurs sont retenus, et Klopp l'a donc emporté avec 686 voix contre 572 pour Flick.