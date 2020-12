Il ne pouvait pas en être autrement. Meilleur buteur mondial en 2020 et meilleur buteur européen depuis le début de la saison, Robert Lewandowski (32 ans) a reçu le trophée The Best du meilleur joueur de l'année 2020. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Bundesliga, de la Coupe d'Allemagne, de la Supercoupe d'Europe et de la Supercoupe d'Allemagne, l'attaquant du Bayern Munich devance logiquement Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au classement.

Le Polonais succède à La Pulga au palmarès et devient le premier joueur n'évoluant pas en Liga à gagner ce trophée. Chez les femmes, c'est la latérale gauche passée par l'Olympique Lyonnais mais désormais à Manchester City, Lucy Bronze, qui remporte le Graal. L'Anglaise devance Pernille Harder (Chelsea) et Wendie Renard (Lyon).

…Klopp meilleur entraîneur

Pour une surprise, en voilà une belle ! Archi favori après avoir gagné la Ligue des Champions, la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, de la Supercoupe d'Europe et la Supercoupe d'Allemagne, Hans-Dieter Flick n'a pas été élu meilleur entraîneur de l'année lors de la cérémonie The Best. En effet, c'est son compatriote, Jürgen Klopp, qui a réalisé le doublé ! L'entraîneur allemand, qui a mené Liverpool à son premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans, devance donc le coach du Bayern Munich et celui de Leeds, Marcelo Bielsa. Du côté du football féminin, c'est Sarina Wiegman qui a remporté ce titre. La sélectionneuse des Pays-Bas a devancé le coach de l'Olympique Lyonnais, Jean-Luc Vasseur, et celle de Chelsea, Emma Hayes.