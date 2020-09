A l’instar du Bac, les candidats des examens du Brevet de fin d'études moyennes (Bfem) enregistrent des résultats satisfaisants. Mieux, dans certains centres, le taux de réussite est à 100 %. C’est le cas du centre du CEM Ngelou de la commune de Panal (région de Kaolack) qui a enregistré 100 % d’admis au premier tour. En outre, le centre secondaire de Ngoloum, dans le département de Guinguinéo, a aussi publié ses premiers résultats du Bfem. Le président du jury de l’établissement, Abdou Khadre Diattara, a jugé les résultats satisfaisants.

En effet, sur 33 candidats qui composaient dans ce centre, 26 sont admis d'office et 7 ont été autorisés à subir les épreuves du second tour. ''Nous avons de bons résultats. Les élèves se sont battus pour en arriver-là. Nous ne pouvons que nous en réjouir’’, a indiqué le président du jury du centre joint par ‘EnQuête’’. Quant au CEM de Maka Kahone, toujours dans le département de Nguinguineo, sur 85 candidats qui ont composé, 53 ont été déclarés admis d'office, 30 autorisés à subir les épreuves du second tour et 2 ont été ajournées.