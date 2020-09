En visite, hier, dans quelques centres d’examen de la ville de Thiès, le ministre de l’Éducation nationale, Mamadou Talla, dit attendre ‘’d’excellents résultats’’ au terme de cet examen.

Cent soixante-dix-sept mille quatre cent trente-quatre (177 434) candidats inscrits se penchent, depuis hier matin, sur les épreuves du Brevet de fin d’études moyennes (Bfem). Ils vont l’assaut du diplôme qui leur ouvre les portes de l’enseignement moyen secondaire et composent dans 1 084 centres. Pour constater les conditions dans lesquelles travaillent les élèves, le ministre de l’Éducation nationale a effectué une visite dans quelques centres installés dans la ville de Thiès.

Au terme de ce périple, il a évoqué la complexité de l’organisation de cet examen. Cependant, il espère, à terme, de bons résultats. ‘’Nous avons pratiquement 13 épreuves communes. C’est beaucoup. Plus de 1 000 centres d’examen et plus de 1 200 jurys. Ce n’est pas du tout facile. C’est une organisation extrêmement complexe. Treize épreuves communes, c’est très difficile à organiser. Nous saluons le travail des organisateurs à la tête desquels nous avons le directeur des Examens et concours.

Pour le moment, ce que nous avons constaté au niveau national, les informations venant de Matam, de partout au niveau national, le déroulement se passe très bien (…)’’, s’est félicité Mamadou Talla. Revenant sur les épreuves, le ministre de l’Éducation nationale a indiqué qu’elles sont à la portée des candidats. Pour la composition française, un sujet qui traite de la question liée à l’environnement et une œuvre au programme (‘Une si longue lettre’) de Mariama Bâ ont été soumis à la réflexion des apprenants.

La session 2020 du Bfem se déroule dans un contexte de crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. A cela s’ajoutent les inondations. Dans les différents centres visités par le ministre, des dispositifs ont été mis en place à l’entrée comme à l’intérieur pour parer à toute éventualité.

Les filles majoritaires dans les 1 084 centres

Cette année, les résultats du Baccalauréat sont jugés satisfaisants. Pour le Bfem, Mamadou Talla attend la même tendance. ‘’Pour le moment, les élèves nous disent que les sujets sont abordables. Nous souhaitons que ça continue. Nous espérons pour les parents, pour les enseignants, pour les élèves et pour tout le monde qu’on ait d’excellents résultats. Parce que cette année a été particulière. Toute la communauté éducative s’est mobilisée. C’était un défi, c’était aussi une obligation pour la jeunesse sénégalaise’’, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, l’ancien ministre de la Formation professionnelle a salué les efforts des enseignants, des parents d’élèves, de la société civile, de l’administration territoriale, de tous les acteurs au niveau des collectivités territoriales, etc. Cette ‘’grande’’ mobilisation, a-t-il dit, a permis aux candidats de pouvoir passer ‘’correctement’’ leurs examens de fin d’année et passer en classe supérieure. Pour ce Bfem 2020, les filles sont majoritaires dans les 1 084 centres. Elles représentent 54 % des effectifs. Les candidats empêchés seront appelés à passer une session de remplacement le 15 octobre prochain.

GAUSTIN DIATTA (THIES)