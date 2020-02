Après deux mois de commercialisation de l’arachide, les exportateurs ont injecté plus de 100 milliards de francs CFA dans le monde rural. C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Agriculture qui a fait hier, à Kolda, le bilan d’étape de la présente campagne arachidière.

La campagne arachidière en cours est loin de connaitre un échec. Mieux, elle est en avance même sur celle de l’année dernière, à en croire le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural. Le professeur Moussa Baldé, qui a fait hier, à Kolda, le bilan d’étape de la campagne arachidière, confie que la collecte tourne autour de 500 mille tonnes, tous opérateurs confondus, alors que l’année dernière, à la même période, on était aux alentours de 400 mille.

‘’Sur 500 mille tonnes collectées, les 90 % de cette quantité constituent les exportations. En conséquence, les objectifs de collecte fixés par les exportateurs, qui étaient de 400 t de graines coques, sont atteints. Ce qui a motivé la suspension des exportations jusqu’à nouvel ordre’’, a-t-il soutenu. Il relève, dans la même veine, qu’au 1er février dernier, 200 mille tonnes de graines décortiquées sont exportées contre 59 mille, à la date du 31 janvier 2019.

Selon le Pr. Baldé, les 400 mille tonnes de graines achetées par les exportateurs, à raison de 250 F au moins le kilogramme, fait un peu plus de 100 milliards. A ce montant, il faut ajouter les frais de décorticage, de transport, de mise en containers, entre autres, estimés à des milliards de francs aussi. ‘’Cette année, le niveau de collecte d’exportation que nous avons au 31 janvier 2020, est le même que celui de l’année dernière, à la date du 30 avril. C’est pourquoi j’ai décidé, dès maintenant, de suspendre les exportations’’, déclare-t-il. Non sans relever d’ailleurs que la présence des exportateurs étrangers dans la présente campagne arachidière a permis aux producteurs de vendre à un prix jamais atteint et sans bons impayés.

La reconstitution du capital semencier

Dès le démarrage de la campagne arachidière, les producteurs ont été invités, par les plus hautes autorités du pays, à garder des semences pour eux, afin de pouvoir produire l’année prochaine. D’ailleurs, les opérateurs semenciers ont déjà collecté, à ce jour, 50 000 t sur un objectif de 60 000 t de semences certifiées. Ce qui fait dire au ministre Moussa Baldé que d’ici février, le besoin en semences sera couvert. Pour ce qui est de la Sonacos, le Pr. Moussa Baldé soutient qu’elle est à 14 000 t d’arachide collectées sur un besoin exprimé de 150 mille tonnes par cette entreprise. Mais avec la suspension des exportations, l’entreprise dirigée par Modou Diagne Fada pourra certainement avoir des améliorations dans ses opérations de collecte, d’ici la fin de la campagne arachidière.

EMMANUEL BOUBA YANGA (KOLDA)