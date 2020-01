Le bilan des décès maternels et néonatals du 1er semestre de l’année 2019, a été présenté, hier, au cours d’un comité régional de développement. Le constat est alarmant. Diourbel pointe à la 5e place au niveau des taux de décès maternels et néonatals, et au 2e rang, en termes de pourcentage, après Dakar. Docteur Malick Guèye donne les raisons.

‘’Le taux de décès maternels et néonatals au niveau régional est supérieur à la moyenne nationale. Ce qui veut dire que des décisions urgentes doivent être prises pour être mises en œuvre. Parmi les causes, on a parlé de l’hypertension artérielle qui est à plus de 40 %, de l’hémorragie et également de l’anémie. Une bonne partie de ces décès sont évitables, si les mesures nécessaires étaient prises ou bien les intrants nécessaires étaient disponibles’’, fait remarquer Boubacar Moundor Ngom, l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, qui a présidé, hier, la rencontre axée sur le bilan des décès néonatals et maternels au premier semestre de l’année 2019.

Il s’inquiète des résultats : ‘’Rien qu’au premier semestre 2019, on a enregistré plus de 34 décès maternels. Dans des pays qui font 60 millions d’habitants, c’est peut-être 80 dans toute l’année. Cela veut dire que des efforts doivent être faits et nos Etats ont pris des engagements au niveau international. Maintenant, c’est à nous, au niveau opérationnel, de faire de sorte qu’au moment de l’évaluation avec nos différents partenaires, que l’Etat du Sénégal puisse avoir des résultats satisfaisants.’’

Revenant sur les statistiques, Adjaratou Fatou Ndiaye Sène, Coordonnatrice en santé de la reproduction de la région médicale de Diourbel, qui présentait le rapport, a déclaré : ‘’Dans la région de Diourbel, en 2016, nous avions enregistré 115 décès maternels ; en 2017, 80 décès maternels ; en 2018, 74 décès maternels et pour le premier semestre 2019, nous en avons enregistré 34 au niveau des structures sanitaires. La région médicale de Diourbel occupait la première place, concernant les décès néonatals par rapport à l’enquête démographique de santé. Mais actuellement, la région de Diourbel occupe la 5e place derrière les régions de Kaolack, Saint-Louis, Matam et Sédhiou.’’

La coordinatrice d’ajouter : ‘’Nous occupons la 5e place par rapport à la mortalité néonatale qui est de 31 décès pour 1 000 naissances vivantes. Un échantillonnage a été fait au niveau de l’établissement de santé publique (EPS) Fawzayni, avec 10 décès néonatals audités. La plupart du temps, nous avons comme cause la prématurité. Et c’est en relation directe avec la première cause de mortalité maternelle qui est l’hypertension artérielle et ses complications. Par rapport à la carte sanitaire, il y a un déficit par rapport aux centres de santé, aux postes de santé et aussi aux blocs.’’

S’exprimant sur ces décès, docteur Aida Gadiaga du ministère de la Santé a insisté sur les défis. A son avis, ‘’quand on fait un audit, on s’attend à une riposte. La riposte est la mise en œuvre des recommandations. Le défi est au niveau des décès maternels. Si la région est 5e au niveau du taux, elle se classe 2e au niveau des décès maternels, après Dakar’’.

Docteur Malick Guèye pointe les vrais problèmes

A sa suite, le docteur Malick Guèye, gynécologue au centre hospitalier régional Heinrich Lübke, a pointé les vrais problèmes qui font que les décès maternels et néonatals sont importants. Pour lui, ‘’le problème qui se pose au niveau de la région, notamment au niveau de l’hôpital de Diourbel, c’est la disponibilité des produits sanguins et de leurs dérivés. Par exemple, sur les 10 décès qu’on a eu à avoir, les 9 sont des complications de l’hypertension artérielle. C'est-à-dire qu’il y a un problème de plaquettes, parce que les plaquettes sont autoconsommées ; les troubles de la crache sanguine. Le problème, c’est d’avoir les dérivés du sang (des concentrés globulaires et des centrés plaquettaires). Malheureusement, on ne l’a pas dans notre région. Et face à ce problème, tu es obligé d’utiliser du sang total. Quand je parle de complications dépassées, c’est quand les complications évoluent avec l’hypertension ; il y a des troubles à crache sanguine, pour ne pas dire syndrome, et la femme ne coagule plus. Et quand elle ne coagule plus, vous ne pouvez pas faire une intervention. Dans ces cas précis, il faut des concentrés globulaires et des centrés plaquettaires’’.

L’autre explication, à son avis, est liée à la disponibilité des intrants. ‘’On a des ruptures de médicaments, notamment les produits qu’on utilise pour permettre à l’utérus de se contracter. Quand vous sortez le bébé, il faut aider l’utérus à se contracter, ce qu’on appelle dans notre jargon ‘une sécurité au niveau de l’utérus’. Malheureusement, quand vous n’avez pas ce produit, vous pouvez utiliser d’autres produits. Des fois, ça n’existe pas. Le non-respect des visites prénatales pose problème, dans la mesure où les femmes ne vont pas se faire consulter pendant la grossesse, parfois c’est un problème de moyens ou d’éducation de base. L’autre souci, c’est pendant les quatre premiers mois ; la femme cache sa grossesse et c’est la tradition dans cette région. Il faut une communication pour parler à la grande masse. On aurait aimé avoir dans chaque poste de santé une sage-femme, mais ce sont les matrones qui font le travail au niveau périphérique’’.

Son collègue le docteur Basile Béavogui de l’hôpital Matlaboul Fawzény de Touba renchérit : ‘’Vu l’envergure de la situation, il fallait organiser une réunion restreinte avec le gouverneur. On a un problème de coordination. Les gens pensent que les structures de niveau 2 et 3 sont des dépotoirs. Les références ne sont pas faites dans les normes, c’est pourquoi les contre-références ne sont pas faites. La coordination, cela se fait dans la bouche et non dans les actes. Il faut une formation des agents à la base. Les nouvelles sages-femmes doivent faire un stage dans les hôpitaux avec les gynécologues, ce qui va permettre d’amoindrir le mal. Ce qui est absurde, c’est comment nous pouvons tenir des réunions de coordination dans les districts, en parlant des décès maternels, sans inviter les gynécologues.’’

Durant cette réunion, il a été demandé de diligenter la mise en place d’une banque de sang au niveau de l’hôpital de Ndamatou de Touba. Depuis un an, des lenteurs administratives font que la demande n’est pas satisfaite. Il a été noté l’inexistence de bloc Sou dans les différents centres de santé de la région. Pour ce qui est des néonatologues, la région n’en dispose pas.

Boucar Aliou Diallo