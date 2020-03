À Kolda, le couvre-feu a du mal à être respecté. Malgré tout, les forces de l’ordre continuent à veiller au grain et informent les populations que la tolérance zéro durant les heures du couvre-feu qui démarre à 20 h et finit à 6 h reste de rigueur. Car, selon elles, la santé n’a pas de prix et que les mesures prises par le président de la République, Macky Sall, doivent être respectées à la lettre.

‘’Nous avons entendu certaines préoccupations exprimées à l’issue du premier jour du couvre-feu dans la commune de Kolda. Nous prenons note’’, souligne un élément des forces de sécurité. Qui ajoute : ‘’Mais, encore une fois, nous sommes en situation d’urgence et nous demandons à tout le monde de se conformer strictement à toutes les mesures rendues publiques.’’ Un autre policier appelle à la participation de tous à l’effort de ‘’protection de nous-mêmes et des autres’’.

‘’Cinquante-deux individus ont été arrêtés pour violation à la mesure du couvre-feu, détention et offre et cession de chanvre indien, et un autre pour ivresse publique manifeste (IPM)’’, informe-t-il. Ils répondront de leurs actes devant les juges, poursuit-il. ‘’Dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 mars, il y a eu 10 personnes interpellées et 3 motos immobilisées. Dans la nuit du jeudi 26 à vendredi 27 mars, 16 individus interpellés, 2 véhicules et une moto immobilisés. Du vendredi 27 au samedi 28 mars, il y a eu 18 personnes arrêtées pour violation de la mesure du couvre-feu, un pour offre et cession de chanvre indien. Il avait, par-devers lui, 26 cornets et 500 g de l’herbe qui tue. Un autre a aussi été arrêté pour détention de chanvre indien, en plus de 3 véhicules et 6 motos immobilisés’’, énumère-t-il.

Le limier de poursuivre : ‘’Dans la nuit du samedi 28 à dimanche 29 mars, il y a 8 personnes interpellées dont 6 pour violation de la mesure du couvre-feu, une pour détention du chanvre indien (1 cornet) et une autre personne poursuivie pour le délit d’ivresse publique manifeste’’.

A signaler que durant ces trois jours, aucun incident ne s’est produit.

Selon le commissaire Sène du commissariat urbain de Kolda, les 32 personnes poursuivies pour violation de la mesure du couvre-feu ont payé chacune une amende, tandis que les 20 autres ont été déférées puis envoyées en prison où ils attendent d’être jugées, conformément à la loi.

Le lundi 23 mars dernier, lors de son adresse à la nation, Macky Sall a décidé d’un ensemble de mesures, en plus de celles déjà existantes, visant à contenir l’avancée de la Covid-19 sur l’ensemble du territoire national.

EMMANUEL BOUBA YANGA