Après les recommandations pour réussir un éventuel confinement, le coordonnateur du Forum civil revient avec 10 propositions pour une meilleure gestion de la pandémie. Sur le plan sanitaire, quatre mesures seront, selon lui, salutaires. ‘’Donner une priorité absolue au renforcement des hôpitaux, centres de santé… en matériel médical, surtout respiratoire, en imageries médicales, lits etc. Équiper le personnel soignant en moyens d’intervention et de protection, et améliorer leur système de motivation. Préparer d’autres réceptifs médicaux, en aménageant des infrastructures existantes (Ex : Cicad ou stades). Être plus rigoureux dans la prise en charge des malades internés (salubrité, nourriture)’’.

Birahime Seck demande, par ailleurs, à l’Etat de déployer les forces de défense et de sécurité afin qu’elles dispersent tous les rassemblements qui ont lieu le jour. Toutefois, avec ‘’pédagogie et sans abus’’. Il pense également qu’il faut ‘’poursuivre la fermeture systématique de toutes les structures recevant du public : marchés (avec des mesures d’accompagnement), mosquées, hôtels, auberges, gares routières irrégulières, bars, etc. Sécuriser la gestion et le transport des denrées alimentaires au niveau central et départemental des zones touchées par le virus.

Assurer la transparence dans la distribution des denrées alimentaires, tout en évitant la politique politicienne. Renforcer les mesures préventives et la sensibilisation non folkloriques dans les zones non encore touchées’’. En plus, il prévient contre la surfacturation et les collusions dans les achats effectués dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. ‘’L’exclusion de ces achats du Code des marchés publics ne signifie pas absence de justificatifs et de contrôle a posteriori par les corps de contrôle habilités. Elle n’est pas synonyme de blanc-seing’’, soutient-il.