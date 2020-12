Les populations de l’arrondissement de Ndindy ne cessent de monter au créneau pour réclamer le bitumage de la route qui mène à leur localité, en quittant Diourbel. Cette fois, c’est un responsable politique membre du parti présidentiel qui interpelle le chef de l’Etat.

A quand le bitumage de l’axe routier Diourbel - Ndindy ? Cette interrogation est sur toutes les lèvres des populations de cette partie du département de Diourbel. Hier encore, c’est Mactar Sylla, un responsable local de l’Alliance pour la république (APR), qui est monté au créneau pour interpeller le chef de l’Etat.

‘’Monsieur le Président, avons-nous été oubliés ? Sommes-nous les parents pauvres, comme nous l’avons toujours été des gouvernants et gouvernements antérieurs, après nous avoir utilisés comme bétail électoral ? Cela fait donc un demi-siècle que nous souffrons de cette route avec ses calamités d’accidents et son lot de morts. Tout voyageur, au départ de Ndindy, met une tenue ‘appropriée’ qu’il change une fois arrivé à Diourbel, avant de continuer son voyage, après un brin de toilette, afin de se débarrasser de son ‘’fond de teint latéritique’’’.

Avec l’arrivée de l’autoroute Ila Touba, les autorités administratives et municipales avaient déclaré fermement que c’était la fin du calvaire des usagers de la route, car les bretelles Ila Touba - Diourbel et Ila Touba - Ndindy faisaient partie du projet. La bretelle Ila Touba - Diourbel a été réalisée, il y a quelques mois. Mais, à la grande surprise des populations qui commençaient à afficher le sourire pensant que leur calvaire était terminé, les engins et les ouvriers ont plié bagages, après la construction de la seule bretelle Ila Touba - Diourbel.

Ndindy, chef-lieu d’arrondissement dans le département de Diourbel, est relié à sa capitale départementale, Diourbel, par une route en latérite de 25 km, construite en 1970 par le génie militaire. Faute de route goudronnée, l’arrondissement de Ndindy est complètement enclavé. L’espoir de voir enfin réaliser le bitumage de cette route s’éloigne de plus en plus et cela malgré les promesses du candidat Macky Sall en 2012. Mactar Sylla rafraichit la mémoire au chef de l’Etat : ‘’Auriez-vous oublié votre promesse de campagne de 2012, concernant le bitumage de la route Diourbel - Ndindy ? Nous osons espérer le respect scrupuleux quant à votre engagement pour le bitumage de la route Ndindy - Diourbel, avant d’autres promesses aux prochaines échéances électorales que sont les Législatives, car nous sommes devenus comme ces agneaux qui ne veulent pas être des moutons... du sacrifice.’’

Boucar Aliou Diallo