‘’La guerre contre le coronavirus ne pourra être gagnée que si chacun d’entre nous en fait son affaire personnelle. J’en appelle donc à la prise de conscience et à la responsabilité de chaque Sénégalais, pour le respect strict et scrupuleux des mesures arrêtées par le chef de l’État et des règles d’hygiène et de prévention édictées par le personnel de santé. La lutte contre le coronavirus relève, en effet, d’une responsabilité aussi bien collective qu’individuelle. En somme, soyons tous des soldats pour gagner la guerre contre la Covid-19’’.

Une invite du président de la Convergence libérale et démocratique/Bokk Gis-Gis Pape Diop. Saluant la décision du chef de l’État, il invite, au nom de la Convergence, les Sénégalais à se mobiliser, comme un seul homme, pour gagner la guerre contre la Covid-19. Cet ennemi d’autant plus redoutable qu’il reste invisible.

‘’A ce propos, je me réjouis du sens élevé de la responsabilité dont ont fait preuve nos guides religieux en adhérant unanimement à la décision prise par le chef de l’État de suspendre toutes les manifestations publiques pour une durée raisonnable’’, ajoute-t-il. Tout en adressant ses encouragements aux ‘’vaillants’’ agents de santé. ‘’Je formule aussi mes vœux de prompte guérison à tous nos malades du coronavirus et témoigne de ma compassion à leurs familles et leurs proches. J’ai enfin une pensée pour nos compatriotes de la diaspora, notamment ceux établis dans des pays très touchés par le coronavirus comme la Chine, l’Italie, l’Espagne ou encore la France. Je suis de tout cœur avec eux et prie le bon Dieu qu’ils soient tous épargnés par la maladie’’, a déclaré Pape Diop.