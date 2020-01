C'est dans une atmosphère des plus sobres et conviviales que René Sowatche dit ‘’Boléro’’ a tenu à présenter son tout premier album. Il est intitulé ‘’We are Africa’’ et est disponible sur le marché depuis le 22 décembre dernier.

Vous m'en direz des nouvelles ! Cette formule pourrait bel et bien s'appliquer au premier opus de Boléro. Un album éclectique et fort bien composé. On ne peut espérer moins d’un instrumentiste, surtout un qui travaille avec le mythique groupe Orchestra Baobab. Jusque-là, beaucoup ne lui connaissait que ses talents de guitariste hors pair. Il se présente donc sous un nouvel angle en partageant son savoir-faire dans le chant.

Il part de rythmes africains pour proposer un délicieux cocktail musical, d’où le titre de l’album ‘’We are Africa’’. Il est une invite de cet artiste d’origine béninoise à la découverte de musiques du continent. Pourtant, sa réalisation n’a pas été aussi évidente que le choix des sonorités. Enregistré à Dakar, il a été mixé en Suisse et masterisé dans le sud de la France, à Montpellier. Il l’a fait savoir il y a quelques jours, au cours d’une séance d’écoute de cette nouvelle production. "L'album compte 12 titres. C'est un mélange de mélodies africaines, de jazz, une ouverture vers la modernité. Mais le socle, lui, reste africain. Car, avant tout, c'est un hommage rendu au savoir-faire musical de notre continent", a-t-il expliqué.

Aussi, il a expliqué le sens de ce premier opus. ‘’’We are Africa’, le morceau phare, évoque l'intégration africaine. Il y a une chanson intitulé ‘Tribute to Issa’ qui est un hommage rendu au regretté Issa Cissokho qui fut saxophoniste au sein de l’Orchestra Baobab. Entre autres, il y a le morceau ‘Mifon’ qui est une sorte d'introduction, une salutation à l'endroit des mélomanes, des peuples d'Afrique et au-delà d'une manière plus inclusive", a-t-il indiqué. Il y a également une ode à l’amour, avec ‘’She’s my Love’’. ‘’Freedom’’ est un morceau qui se distingue, qui marque et capte l'attention des mélomanes.

En outre, le producteur de cet album, Patrick Forestier, a pris part à la séance d'écoute. On lui doit doublement cette belle réalisation. Il est celui qui a convaincu Boléro d’entrer en studio. "Tout est parti d'une scène à Lyon. C'est de là que j'ai découvert ce talent pur qu'est Bolero. J'ai réussi à le persuader d’allier son instrument de musique à sa voix. Une collaboration s'en est suivie. C'est ainsi que ‘We are Africa’ est né", a-t-il souligné.

Boléro a, par ailleurs, apporté une innovation de taille dans la vente de son nouvel album. En plus des formats CD et numérique, le produit sera disponible sous une version vinyle. Cette approche ‘’vintage’’, espère-t-il, ne manquera pas d'attirer l'attention des mélomanes les plus nostalgiques de ce support d'une autre époque. "On pourra se procurer ‘We are Africa’ en version vinyle, au grand bonheur des papis", ironise-t-il.

Dans la logique de la promotion de son opus, René Sowatche dit ‘’Boléro’’, se produira, le 31 janvier 2020, à l’Institut français de Dakar.

Mamadou DIOP (STAGIAIRE)