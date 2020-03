Membre du groupe 3.3 Pass, Bou Le Conscient est un artiste rappeur. Il est actif, créatif et a le sens du leadership. Le studio Break Beat qu’il dirige intervient dans plusieurs domaines. Il prépare une tournée en Belgique, dans le cadre d’un échange, d’un partage d’expérience avec une association.

Né à Guédiawaye, Boubacar Fall est passionné de musique, d’art en général, et ce depuis sa tendre enfance. Le lieu qui l’a vu grandir est un facteur déterminant dans son choix de carrière. C’est sous l’influence de rappeurs de renom tels que Malal Talla alias ‘’Fou Malade’’, des membres du groupe Mots V Esprit, entres autres, en 2010, qu’il a décidé de faire du rap. Il se fait alors appeler ‘’Bou Le Conscient’’.

Avec son groupe Tri Tri Pass, le jeune rappeur s’associe à la réalisation de plusieurs singles dont ‘’Doundeul Wakhinane’’. Il participe à des concours hip-hop et se produit sur des scènes. Lors d’un festival organisé en 2012 à Guédiawaye, son ‘’oncle’’ Fou Malade le voit prester pour la première fois. Il décide de le soutenir.

Depuis, il a fait du chemin. Il prépare actuellement la sortie d’un mixtape de 8 titres. Pour la promotion de son œuvre, un single est déjà sorti, accompagné d’une vidéo. Il s’agit de ‘’Toukh Boon’’ qui est réalisé en collaboration avec plusieurs artistes. Dans ce morceau, il conscientise les jeunes sur les dangers du chanvre indien. Ce mixtape, qui sera intitulé ‘’Amo-Niak’’ (‘’Am Ba Niak’’) est une autoproduction. Boss d’un studio d’enregistrement baptisé Break Beat et basé en plein cœur de la banlieue dakaroise, il peut bien se le permettre. Ce jeune de 25 ans manage tout une équipe et fait travailler des jeunes qui n’espéraient peut-être pas avoir une aussi belle destinée.

La structure qu’il coiffe travaille dans le management d’artistes, la conception de supports de communication et la production évènementielle. Break Beat se positionne également en tant que prestataire de services dans le milieu hip-hop. Elle a, par exemple, assuré la production des sessions Cyphers Académie organisées par des jeunes artistes rappeurs de Médina Gounass pendant toute l’année 2019, au centre G Hip-Hop. Ces sessions se tenaient les mercredis soirs avec, chaque fois, en préambule, un cours sur les techniques d’écriture et sur l’histoire du hip-hop. ‘’Ces activités font ‘’vivre’’ le quartier et ses alentours. Tous les vendeurs en profitent ; ils ont hâtent qu’on les organise. Et ça apporte une bonne ambiance’’, explique-t-il. Sa vision, sa passion, son optimisme et son ouverture d’esprit lui ont permis de nouer des partenariats avec des artistes confirmés comme Iss 814, mais aussi avec des ONG comme Osiwa et ONU Femme. En début décembre 2019, Break Beat a produit, avec ONU Femme, l’hymne de sa campagne ‘’16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles’’.

Par ailleurs, Break Beat Studio est aussi soucieux de l’environnement. Ses membres mènent des activités citoyennes allant dans le sens de créer un environnement sain où il fait bon vivre. ‘’Nous allons dans des espaces abandonnés pour les aménager. Une fois fait, les gens peuvent profiter des bancs publics et de l’espace vert. Car nous y plantons des arbres’’, détaille-t-il. Le rêve des plus fous de Bou Le Conscient est de voir des concerts matinaux s’organiser au Sénégal durant les weekends, à l’instar de ce qui se fait aux Etats-Unis.

Break Beat développe une coopération et des échanges avec une association basée en Belgique. Dans le cadre de ces moments de partage, la structure prépare une tournée dans ce pays.

