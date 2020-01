‘’Ndeysaane’’, auraient dit les Wolofs. Tout puissant Premier ministre, il n’y a pas longtemps, très visible sur l’espace public dans lequel il faisait des sorties très remarquées et musclées, le désormais secrétaire général du gouvernement, Mahammed Boun Abdallah Dionne, est de moins en moins visible dans l’espace médiatique.

Si tant est qu’il avait les ambitions politiques que certains lui prêtaient, ces dernières en ont été sérieusement ralenties, depuis qu’il a perdu son statut valorisant de second de fait. Réduit à sa plus simple expression, il a saisi l’occasion du Nouvel an et du dernier Conseil des ministres, pour présenter ses vœux au premier des Sénégalais.

Dans le dernier communiqué du gouvernement, en effet, seul ce paragraphe lui est réservé. ‘’Le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République a fait une communication portant d’abord sur les vœux formulés à l’endroit du chef de l’Etat, au nom des membres du conseil, de son cabinet, des vœux ardents de santé, de prospérité et de bonheur, en y associant sa famille, ses proches et tous nos compatriotes…’’. Boun Dionne n’a pas fait que présenter ses vœux. Il a salué l’initiative de son chef, qui a ‘’bien voulu engager le dialogue national, dans une dynamique de renforcement de notre démocratie’’.