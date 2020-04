La Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) informe les bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale, de la mise en place d’un dispositif particulier leur permettant de prendre leur argent sans bousculades.

Un communiqué parvenu hier à la rédaction renseigne que cette mesure est prise dans le but de lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 et de respecter les mesures sanitaires édictées par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

La directrice Aminata Sow rappelle aux bénéficiaires que le paiement des bourses de sécurité familiale a démarré depuis le 9 avril sur toute l’étendue du territoire national.