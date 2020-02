Le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) veut accompagner la Fédération sénégalaise de boxe dans la réalisation de son objectif de voir ses athlètes prendre part aux Jeux olympiques de Tokyo-2020.

Le Sénégal, pays hôte du TQO de boxe de la zone Afrique, vise la qualification aux Jeux olympiques de 2020. C’est ce qu’a révélé le secrétaire général du Cnoss, Seydina Oumar Diagne hier, à l’occasion d’une conférence de presse préparatoire du tournoi, au salon d’honneur du stade Léopold Sédar Senghor.

Selon le membre du comité local d’organisation de cet évènement sportif, le Sénégal a accepté d’abriter les qualifications aux JO de Tokyo, dans le but de concurrencer les grands pays africains de boxe. ‘’Nous avons fait un choix réaliste, avec la décision de nous inscrire seulement dans certaines catégories. Et pour réussir la qualification, la fédération a fait appel à des boxeurs sénégalais évoluant à l’étranger et dont certains viennent de Londres, de France et des Etats-Unis’’, a-t-il indiqué.

Seydina Diagne a également exprimé son optimisme de voir des athlètes sénégalais prendre part aux JO-2020, malgré la difficulté du tournoi qualificatif regroupant des boxeurs africains dont certains sont déjà médaillés olympiques à plusieurs reprises. ‘’Le Sénégal a actuellement de réelles chances pour se qualifier, parce qu’il dispose des boxeurs de haut niveau (6 hommes et 1 femme) choisis par la direction technique nationale. Ce qu’il faut faire maintenant, c’est de mettre beaucoup de chance de notre côté, en insistant sur la préparation et surtout sur les moyens financiers. Et la fédération fera en sorte qu’ils puissent faire des résultats dans cette compétition’’, ajoute le dirigeant sportif.

Le président du Task Force (groupe de travail sur la boxe olympique), Morinari Watanabé, est revenu sur le choix porté sur le Sénégal par le Comité international olympique (CIO). D’après lui, les critères de logique et de rationalité ont prévalu dans l’attribution du TQO, dans le but de permettre à la capitale sénégalaise de bien se préparer en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse de 2022.

Le président du comité local d’organisation, pour sa part, a souligné que les qualifications aux JO de boxe constituent une aubaine pour le pays de promouvoir cette discipline au plan national. D’après Ibrahima Wade, le Sénégal bénéficiera du CIO d’un important lot de matériel composé de deux rings de compétition de dimensions olympiques et deux autres rings d’entrainement. Ces outils seront considérés comme un legs pour nous. ‘’Mais le matériel, compte tenu de sa valeur, ne sera pas utilisé pour des compétitions nationales. Une partie de ce matériel sera néanmoins utilisée pour développer la discipline à l’intérieur du pays. C’est un prétexte pour avoir du matériel, de l’équipement, si l’on sait que le Sénégal n’a pas les moyens de ses ambitions dans la boxe’’, s’est-il réjoui.

Le TQO de boxe de la zone Afrique est prévu du 20 au 29 février au complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio. Mais les compétiteurs seront logés à Saly (département de Mbour). Ce tournoi continental va accueillir 221 athlètes (164 hommes et 57 femmes) issus de 39 pays. Ils vont batailler pour décrocher l’une des 33 places qualificatives en jeu (22 hommes et 11 femmes) dans 13 catégories des JO de Tokyo-2020.

