La Fédération sénégalaise de boxe et disciplines associées (FSBDA) va démarrer ses activités, ce week-end. La nouvelle équipe fédérale, dirigée par Modou Mamoune Sène, va relancer les championnats nationaux, à travers le ‘’Challenge des débutants’’, ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor.

La nouvelle équipe dirigeante de la boxe sénégalaise est à pied d’œuvre pour la relance de la discipline plongée dans la léthargie depuis plusieurs décennies. Ainsi, le président Modou Mamoune Sène et ses collaborateurs comptent remettre sur le ring, ‘’après 37 ans de black-out, les championnats nationaux de boxe’’, a fait savoir la Fédération sénégalaise de boxe et disciplines associées (FSBDA) dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’.

Ces joutes nationales sont prévues en mode ‘’VSD (vendredi, samedi et dimanche)’’ sur l’ensemble du territoire national. ‘’Ces championnats nationaux, désignés ‘Challenge des débutants’, vont se tenir de façon progressive sur l’ensemble des quatre zones du pays définies par le découpage géographique de la Direction technique nationale (DTN). Il s’agit de la zone Centre 1 qu’est Dakar, où l’on retrouve plus de 50 % des clubs du pays, la zone Centre 2 (Thiès, Fatick, Kaolack, Diourbel et Kaffrine), la zone Nord (Saint-Louis, Louga et Matam) et la zone Sud (Tamba, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda)’’.

Le coup de gong de la compétition sera donné par la zone Centre 1, demain samedi, au hall du stade Léopold Sédar Senghor. Cet après-midi, à partir de 15 h, vont se tenir les formalités d’avant-compétitions dont la visite médicale d’aptitude pour validation des licences, la pesée et le tirage au sort pour déterminer les différentes affiches.

Pour le premier tour, les combats opposeront les boxeurs ‘’débutants ayant moins de cinq combats’’ à leur actif. ‘’Tout boxeur ayant moins de cinq combats, peut valablement, si les conditions médicales et administratives sont remplies, participer à ce ‘Challenge des débutants’ au menu de ce VSD’’, a précisé la FSBDA dans son communiqué.

Le ‘’Challenge des débutants’’ concerne aussi bien les garçons que les filles. On retrouvera huit catégories chez les hommes. Il s’agit des poids mouches (48 kg-52 kg), plumes (52 kg-57 kg), légers (57 kg-63 kg), welters (63 kg-69 kg), moyens (69 kg-75kg), mi-lourds (75 kg-81 kg), lourds (81 kg-91 kg) et super-lourds (+91 kg).

En dames, on aura les catégories mouches (48 kg-51 kg), plumes (51 kg-57 kg), légers (57 kg-60 kg), welters (60 kg-69 kg) et moyens (69-75). Les meilleurs qui sortiront de ce premier tour vont croiser, dans une seconde étape, des boxeurs plus aguerris. ‘’Les meilleurs débutants vont se frotter aux confirmés ayant plus de cinq combats. C’est à l’issue de ces confrontations que seront désignés les champions du Sénégal dans les différentes catégories’’.

Le nouveau président de la Fédération sénégalaise de boxe et disciplines associées (FSBDA) a été élu au mois en juillet 2020, en remplacement du colonel Thierno Seydou Ba. Au sortir de l’assemblée générale élective, Modou Mamoune Sène, âgé de 45 ans, s’était engagé à œuvrer pour la relance effective du noble art au Sénégal. Pour cela, le président de la Renaissance boxe club de Saly compte ‘’s’investir en termes de finance, de matériel d’équipement des salles, des clubs dans les régions, pour rendre les boxeurs plus professionnels et plus performants’’. Il envisage aussi le ‘’perfectionnement du corps médical et arbitral, sans oublier la formation des techniciens et cadres administratifs’’.

PROGRAMME ‘’CHALLENGE DES DEBUTANTS’’ Vendredi Hall du stade Léopold Sédar Senghor 15h00 : visite médicale d’aptitude pour validation des licences, pesées et tirage Samedi Hall du stade Léopold Sédar Senghor 09h00-11h00 : visite médicale et pesée de confirmation 12h00 : début des combats Dimanche Hall du stade Léopold Sédar Senghor 11h00 : suite des combats

LOUIS GEORGES DIATTA