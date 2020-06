Depuis la sortie du maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, qui crie au scandale foncier, notamment sur le littoral, accusant l’Etat du Sénégal, les réponses se multiplient. A l’occasion de sa visite d’hier au marché du Champ de courses destiné à recaser des commerçants de Sandaga, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, l’a, à son tour, ‘’recadré’’.

Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, s’est dit indigné par les déclarations du maire de Mermoz-Sacré-Cœur Barthélémy Dias, jugeant que ce dernier ne fait que de la politique politicienne. Abdou Karim Fofana de regretter : ‘’Il s’attaque à la délimitation des communes, arrête des chantiers qui sont dans d’autres communes. Après, il s’attaque au siège de l’Alliance pour la République, pour dire qu’il n’y a pas d’autorisation de construire et qu’il n’y a pas eu de paiement. Beaucoup de tergiversations politiciennes qui font qu’on n’arrive même pas, aujourd’hui, à connaître le but de sa manœuvre.’’

Pour M. Fofana, l’occupation du littoral ne date pas de 2012, mais bien avant même l’indépendance du Sénégal, avec une occupation traditionnelle. Et il y a aussi, dit-il, une occupation d’ordre économique, d’intérêt public. Ainsi, pour le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, des hôtels comme Terrou Bi ou Radisson ‘’font la fierté’’ de tout un chacun. Évoquant les occupations privées, il relève qu’elles font l’objet d’affectations. ‘’Mais de quelles affectations s’agit-il ?’’, se demande-t-il. Non sans donner la réponse : ‘’Quand on parle des Mamelles, les baux ont été faits en 2012. Les autorisations de lotir ont été signées en 2012 par la ville de Dakar. Donc, on ne peut pas prendre toutes ces situations qui ont été faites dans les années 2000 où même avant et où les constructions ont débuté durant le magistère du président Macky Sall, pour dire que ce régime brade le littoral. Ce n’est pas une vérité’’.

De plus, précise-t-il, ‘’les autorisations de construire données sur toute cette zone, c’est soit par la ville de Dakar, soit par la commune de Fann-Point E, soit par la commune de Sacré-Cœur-Mermoz. Qui dirigent ces communes ? Est-ce que ce sont des gens qui sont dans la majorité présidentielle ? Ce sont des opposants au régime. Donc, il faut qu’on rétablisse la vérité’’.

Par ailleurs, Abdou Karim Fofana soutient que si M. Dias et les autres maires dont il n’a pas cité les noms, se soucient vraiment de la sauvegarde du littoral, ils ne devaient pas signer des autorisations de construire. ‘’J’ai même entendu dire que la Cour suprême les oblige à signer une autorisation, si une personne détient un titre. Mais depuis quand Barthélémy Dias a peur de la prison ? C’est une nouveauté ça’’, ironise-t-il.

‘’Sauvegarder ce qui reste du littoral’’

Faisant l’éloge du gouvernement dans sa ‘’détermination’’ à sauvegarder le littoral, il déclare : ‘’L’Etat est une continuité. Le Sénégal a 760 km de côtes qu’il faut bien sauvegarder. Nous sommes bien d’accord là-dessus. Macky Sall a une détermination telle qu’il a été le seul président dans l’histoire du Sénégal à venir sur la corniche pour constater de lui-même les occupations qui y sont faites. Mieux encore, il est allé retirer des baux à des pays amis, prenant même des risques diplomatiques.’’

De la corniche-Ouest du boulevard de la République jusqu’à la mosquée de la Divinité, c’est à peu près, selon ses estimations, 16 km. Il invite ainsi à une concertation pour avoir un projet d’aménagement sur l’espace inoccupé. Dans ce souci de préservation, il annonce : ‘’Le président nous a chargé de discuter avec tous les acteurs du littoral. C’est un bien commun. Il faut faire en sorte que tous les Sénégalais aient un accès équitable à ces zones-là, de façon à ce qu’il y ait du divertissement. Moi-même, je vais voir l’association des acteurs du littoral, avec M. Matar Ba, discuter et voir des propositions qu’on puisse faire au président de façon à sauvegarder ce qui reste du littoral. Sept kilomètres, c’est assez long, assez spacieux pour pouvoir aménager et permettre aussi aux populations d’y avoir accès.’’

Il constate, en effet, que le mal qui est fait au littoral, ‘’ce n’est pas seulement des agressions en termes de construction. Il y a aussi la pollution avec les eaux usées à Soumbédioune’’.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARCHE DU CHAMP DE COURSES

Le recasement des commerçants de Sandaga prévu en fin juin

Hier, le ministre de l’Urbanisme, du Logement, et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, a effectué une visite de chantier sur le site de recasement du marché Sandaga. En début du mois de juillet, les commerçants pourront s’installer au marché du Champ de courses.

Il y a un an, dans le cadre du Programme de modernisation des marchés, l’Etat du Sénégal a initié un processus de reconstruction de celui de Sandaga, avec un recasement des occupants. A l’époque, les commerçants avaient demandé au gouvernement la possibilité de leur trouver un site plus large, plus grand, afin de leur permettre de continuer leurs activités durant la période de la reconstruction. Leur souhait est en train d’être réalisé.

Hier, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, a visité le marché du champ de courses destiné à ces marchands. Situé sur le boulevard Général De Gaulle, derrière la BHS, ce site de 3 000 m2 contient 507 cantines. Elles ont toutes les commodités de fonctionnement, selon le directeur général de l’Agence d’exécution des travaux publics (Agetitip) El. Hadj Malick Gaye. ‘’Nous avons travaillé avec la Protection civile qui a approuvé les plans. Nous avons travaillé avec la Senelec qui a validé les installations. Nous avons réussi à mettre un système de ventilation horizontal et vertical. Cela veut dire qu’il sera très intéressant’’, dit-il. Il a annoncé qu’en fin juin, cette zone de recasement sera livrée.

’’Nous allons commencer le processus de déménagement bientôt. La semaine prochaine, nous allons inviter les représentants des commerçants pour faire la visite, puis organiser un processus d’indentification’’, annonce le ministre Abdou Karim Fofana. Chaque commerçant devra apporter une attestation qui prouve qu’il était occupant d’une cantine à Sandaga, pour être recasé au marché du champ de courses. A la fin de leur identification, les vendeurs procéderont à leur abonnement en électricité et autres.

Les maires de Dakar, Soham El Wardini, de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, et de la Médina, Bamba Fall, étaient aussi de la partie. Après avoir visité le chantier qui est en achèvement, ils ont tous fait part de leur enthousiasme. ‘’L’Etat est venu nous accompagner en faisant cet investissement. Nous félicitons le ministre de l’Urbanisme qui fait un excellent travail et qui associe tout le monde. Avec lui, vraiment, nous nous sentons à l’aise. Nous sommes un démembrement de l’Etat, nous sommes obligés de travailler avec lui. Donc, nous allons continuer à le faire dans une parfaite intelligence. Ce que nous avons vu nous satisfait grandement’’, a déclaré Mme Wardini. Qui ajoute : ‘’Il faut quand même que les marchés soient propres. Il nous faut des heures d’ouverture et de fermeture. Cet espace va vraiment nous aider à moderniser les marchés. Ce que nous voyons ici, je souhaite que ça soit la même chose au marché Kermel. Il doit aussi être désencombré et nettoyé, à l’image de ce qu’on va voir ici et à Sandaga.’’

Pour sa part, Abdou Karim Fofana a salué la collaboration des maires qui se sont joints à lui. ‘’Nous avons tenté de démontrer qu’il était possible, ensemble, de travailler sans aucune approche politicienne à la réalisation des exigences des populations en matière de salubrité et en matière de qualité de modernisation des marchés’’, a-t-il déclaré.

Les études de démolition et de reconstruction du marché Sandaga sont finalisées et validées, selon El Hadj Malick Gaye. Selon lui, il ne reste qu’à lancer les appels d’offres pour recruter l’entreprise qui va faire les travaux. Pour la démolition aussi dudit marché, un appel d’offres a été lancé et le contrat d’une entreprise spécialisée dans ce domaine est approuvé.

BABACAR SY SEYE (STAGIAIRE)