Il y a une semaine, l’ancien lutteur Boy Kairé a passé un très mauvais moment, lorsque des agresseurs se sont pointés chez lui, avant de repartir avec 5 moutons de race Ladoum. L’enquête ouverte commence à porter ses fruits, puisque 4 suspects ont été interpellés avant-hier nuit.

Selon un communiqué de la Division de la communication de la gendarmerie nationale, les éléments de la brigade de gendarmerie de Sangalkam ont, dans la nuit du 25 août, procédé à l’arrestation de 4 des présumés voleurs de 5 moutons Ladoum au domicile de Meissa Diao alias ‘’Boy Kairé’’.

Selon la note, les faits ont eu lieu dans la nuit du 18 au 19 août 2020 à Keur Ndiaye Lo, dans la commune de Bambilor. Le domicile de l’ancien lutteur a fait l’objet d’un vol à main armée perpétré par 6 individus. Ils ont tenu en respect les membres de la famille avant de commettre leur forfait. Pour couvrir leur retraite et éviter toute poursuite, ils ont tiré plusieurs coups de fusil, avant de s’enfuir.

L’enquête de proximité a permis d’arrêter 4 des présumés malfaiteurs, actuellement gardés à vue à la brigade, en attendant leur déferrement. Les investigations se poursuivent pour retrouver les moutons et le reste de la bande.

Selon des sources, l’identité des mis en cause est connue. Il s'agit des nommés M. Gaye, Ma. Sow, A. Ka et Mo. Sow. Elles renseignent que M. Gaye a été le premier interpellé, après avoir été identifié par des informateurs anonymes. Interpellé et acheminé dans les locaux de la brigade pour les besoins de l'audition, il a dénoncé ses autres acolytes, quand il a senti l'étau se resserrer autour de son cou. C'est ce qui a permis aux hommes du commandant de cette brigade de gendarmerie de mettre la main sur eux, en attendant d'alpaguer les derniers suspects qui sont activement recherchés.

Le quatuor sera présenté au procureur de la République, au terme de sa garde à vue, dans les prochaines heures. Pour l’instant, les délits visés sont : association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d'armes, détention d'armes blanches et cambriolage.

CHEIKH THIAM