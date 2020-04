Des malfrats lourdement armés se sont mis à attaquer des citoyens à Mbacké, dans leurs domiciles. Trois d’entre eux ont été arrêtés.

De téméraires bandits se sont mis à semer la terreur dans la commune de Mbacké, une localité de la région de Diourbel. Profitant du calme qui accompagne le couvre-feu, la bande n’hésitait pas à entrer dans les maisons pour les dévaliser et dépouiller les habitants. Ce fut le cas, la nuit du mercredi au jeudi. Vers les coups de 3 h du matin, les agents du commissariat urbain de Mbacké ont reçu un appel téléphonique signalant un braquage en cours dans une maison du quartier Diameguene. Les éléments de la brigade de recherches, en patrouille dans la ville, ont rappliqué pour trouver que les malfaiteurs, au nombre de 6, avaient décampé. Au moment de prendre les dépositions des victimes, ils ont été informés que le même groupe était en train de refaire le même coup dans une autre maison du quartier Darou Salam Extension.

D’autres éléments sur le terrain sont venus renforcer le détachement qui s’est rendu sur les lieux. Là aussi, ils sont arrivés trop tard. Mais renseignés par les victimes, ils se sont lancés à leurs trousses. Après d’intenses recherches, les policiers sont parvenus à localiser la bande dans un village environnant de Touba dit Boberel, vers 5 h du matin. Là, ils sont parvenus à mettre la main sur 3 éléments du gang. Il s’agit de deux bergers nommés Ab. Sow (47 ans) et S. Ba (25 ans) et d’un charlatan du nom de Am. Sow (19 ans). Les autres se sont évanouis dans la nature.

Selon nos informations, dans les maisons qu’ils ont visitées, ils sont repartis avec de fortes sommes d’argent, des postes téléviseurs à écran plat, entre autres. Ce n’est pas tout. Armés jusqu’aux dents, ils s’évertuaient, à chaque braquage, à semer la terreur, en brisant les vitres des maisons visitées et en menaçant de leurs armes pour tenir tout le monde en respect. Ils ont aussi ligoté et blessé grièvement des victimes qui ont été évacuées à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba.

Pour assurer leur retraite, ils ont enlevé une dame qu’ils ont abandonnée quand ils se sont assuré qu’ils n’étaient pas suivis.

Un arsenal d’armes divers trouvé dans les maisons des présumés agresseurs

La perquisition des domiciles des bandits a permis aux limiers de saisir 3 coupe-coupe, 1 arrache-clou, 2 tenailles, 1 pistolet artisanal, 2 motos-Jakarta et des téléphones portables. D’après nos sources, lors de leurs premières auditions, ils ont nié en bloc les faits, sans pouvoir donner plus de preuve pour se tirer d’affaire.

En attendant la suite des auditions qui se poursuivent, les enquêteurs leur reprochent les délits d’association de malfaiteurs, vol avec violence commis la nuit avec arme blanche.

En outre, nos sources croient dur comme fer que les mis en cause sont les auteurs des différents braquages qu’ont connus les populations de la ville de Touba depuis un certain temps, de même que les habitants de Dahra Djolof, dans la région de Louga. Toujours est-il qu’à la fin de leur période de garde à vue, ils seront remis entre les mains du procureur. Entre-temps, le reste de la bande est activement recherché.

